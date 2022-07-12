24 محطة انتظار ركاب جديدة لتوسيع النقل العام في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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كشفت هيئة النقل في عجمان عن استحداث 24 محطة نقل عام جديدة في الإمارة، إضافة إلى التوسع في الخدمات الرقمية، وتركيب لوحات تعريفية في مواقف النقل العام، تحمل اسم الموقف والخطوط المارة عليها، وتحديث لوحات مواقف النقل العام بلوحات تفاعلية، وزيادة مساحة التغطية في خدمة حافلات تحت الطلب.

كما تجري الهيئة حالياً قياس الانبعاثات الكربونية من المركبات وعمل دراسات وحلول لتقليلها.

يأتي ذلك ضمن جهود توسيع شبكة النقل العام تماشياً مع التطور العمراني والكثافة السكانية في الإمارة.

خدمات رقمية

وقالت رشا خلف الشامسي المدير العام لهيئة النقل عجمان بالندب لـ (البيان): إن الهيئة تولي اهتماماً بالتحول الرقمي وتحرص على تسهيل تقديم الخدمات وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز الخدمة.

لافتة إلى أنه تم إطلاق تطبيق «Route» الذكي، وهو تطبيق إدارة مركبات الأجرة معتمد لدى هيئة النقل، حيث بإمكان العميل حجز مركبات منوعة حسب رغبته.

كما يمكنه تحميل التطبيق والتسجيل وحجز وتخطيط الرحلات بخطوات سريعة وسهلة، إذ تتوفر في التطبيق العديد من المركبات، منها مركبات الأجرة، ومركبات أجرة مهرة، ومركبات أصحاب الهمم، ومركبات الليموزين. ويتوفر التطبيق على ( iOS) و( Android )،.

بالإضافة إلى ذلك يساعد العميل في الوصول لأقرب مركبة أجرة لموقعه، ويحتفظ بسجل العميل من إيصالات الدفع وتواريخ حجز الرحلات السابقة.

بالإضافة إلى أنه يحسب للعميل التعرفة بشكل دقيق منذ بداية الرحلة وصولاً إلى الموقع المحدد، ويوفر تنبيهات تذكيرية بالمواعيد وأي مستجدات متعلقة بالرحلة، كما يوفر للعميل طريقة دفع آمنة وموثوقة مع خيارات دفع متعددة.

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