«ويتيكس» داعم رئيس لرؤية دبي في بناء مستقبل مستدام

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي، معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، ودبي للطاقة الشمسية 2022، في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر المقبل، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

نمو

ومنذ انطلاقه في عام 1999، شهد «ويتيكس» نمواً كبيراً، وأصبح من أبرز المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه، والطاقة، والاستدامة، والتقنيات الخضراء، والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء، والمركبات الكهربائية، وغيرها من القطاعات الحيوية، ما يجعله داعماً رئيساً لرؤية حكومة دبي في بناء مستقبل مستدام للإمارة.

دور

وحول دور المعرض في إثراء قطاع الفعاليات والمعارض في دبي، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية: «يشكل قطاع المعارض والمؤتمرات، مكوناً أساسياً من مكونات القطاع السياحي المزدهر في دبي.

ويسهم في تعزيز اقتصاد الإمارة، الذي حقق نمواً بلغ 6.2 % خلال عام 2021، و5.9 % في الربع الأول من عام 2022، ويسهم معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، الأكبر من نوعه في المنطقة، وأحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة، في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للمعارض والمؤتمرات، إضافة إلى تعريف العالم بما تحققه دولة الإمارات وإمارة دبي من إنجازات في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.

كما يوفر المعرض فرصة مهمة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، للوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصناع القرار، في قطاعات الطاقة والمياه والطاقة المتجددة والبيئة والاستدامة، لعقد الصفقات، وبناء الشراكات، فضلاً عن التعرف إلى احتياجات السوق، لا سيما في ظل التوسع الكبير في الاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة في دولة الإمارات، والمنطقة بشكل عام».

ترحيب

وقال ماهر جلفار نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: «يسرنا الترحيب بمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) 2022، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، في مركز دبي التجاري العالمي.

يلعب ويتيكس من خلال دعمه للتقنيات والمبادرات الخضراء والمتجددة، دوراً بالغ الأهمية في تعزيز رؤية حكومة دبي الرامية إلى بناء مستقبل مستدام. ويفخر مركز دبي التجاري العالمي، بصفته الوجهة الرائدة للمؤتمرات والمعارض، بدعم معرض ويتيكس في مساعيه لعرض التقدم الذي حققته دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، في مجال الاستدامة أمام المجتمع الدولي».

1200

شهد ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2021، مشاركة 1,200 شركة من 55 دولة و61 مؤسسة راعية، إضافة إلى 10 أجنحة دول، واستقطب المعرض 45,506 زائرين من مختلف أنحاء العالم.

ونظمت الهيئة خلال المعرض 56 ندوة وجلسة نقاشية متخصصة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز