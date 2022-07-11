جولة تفقدية لمراكز الشرطة الشاملة بالشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

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زار العميد إبراهيم العاجل مدير عام الإدارة العامة للعمليات الشرطية بشرطة الشارقة بالإنابة، يرافقه العقيد يوسف بن حرمول مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة عدداً من مراكز الشرطة الشاملة في الإمارة للوقوف على مستوى تقديم الخدمات للمتعاملين خلال عطلة العيد، وتفقد سير العمل ومرونة عملية تقديم الخدمات، والاطلاع على أبرز البلاغات الواردة خلال العطلة.

تهنئة

وهنأ العميد العاجل موظفي المراكز من ضباط وصف ضباط وأفراد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أهمية توفير السبل الداعمة لسلاسة إجراءات تقديم الخدمات وفق أفضل الممارسات المتبعة، تحقيقاً للتوازن بين الحفاظ على ركائز المنظومة الأمنية، وإسعاد المتعاملين.

وثمن العميد العاجل جهود الموظفين المناوبين وحرصهم على أداء عملهم بكفاءة وفعالية خلال عطلة العيد، الأمر الذي يشكل ركيزة أساسية في حفظ وتعزيز الأمن والأمان، مؤكداً أن شرطة الشارقة تضع تعزيز الأمن والسلامة للمجتمع في مقدمة أولوياتها انطلاقاً من حرصها على استدامة توفير الخدمات الأمنية والشرطية للأفراد في جميع الأوقات والمناسبات والعطل الرسمية.

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