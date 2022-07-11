"رئيس الشؤون الإسلامية " يلتقي وزير الحج السعودي

المصدر: وام

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التقى سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات معالي الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية وذلك في مكتبه بمنى.

وثمن الكعبي الدور الكبير الذي تقوم به الملكة العربية السعوية وما تقدمه من خدمات متميزة لضيوف الرحمن ،والسهر على راحة الحجاج والتسهيل عليهم لأداء مناسكهم بيسر وسهولة..معبرا عن تقديره للدور الذي الذي تقوم به وزارة الحج والعمرة .

وأشاد الكعبي بالتعاون المثمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف المجالات والذي يعكس الروابط القوية بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء من من جانب الشؤون الإسلامية راشد المزروعي مدير إدارة الحج والعمرة والدكتور عبدالكريم الزرعوني رئيس الفريق الطبي .. ومن الجانب السعودي معالي الدكتور عبدالفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة وعدد من المسؤولين.

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