شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة

المصدر: البيان

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دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياَ إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار على بعض المناطق الداخلية وقد تمتد على بعض المناطق الساحلية.

أما الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة مع السحب تكون مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

والبحر: خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً نهاراً خاصة مع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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