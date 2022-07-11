طقس الإمارات غداً.. غائم جزئيا بوجه عام

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 23:30 .والجزر الأول عند الساعة 16:49 الجزر الثاني عند الساعة 07:20 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ..ويحدث المد الأول عند الساعة 09:03 المد الثاني عند الساعة 19:42والجزر الاول عند الساعة 14:33 والجزر الثاني عند الساعة 02:43 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 39 30 75 35 دبي 40 32 70 40 الشارقة 39 30 70 35 عجمان 39 30 75 40 أم القيوين 40 31 75 45 رأس الخيمة 39 32 75 40 الفجيرة 36 29 85 30 العين 38 28 85 40 ليوا 38 29 85 30 الرويس 39 30 75 25 السلع 40 32 75 25 دلما 39 32 80 30 طنب الكبرى 37 31 85 40 طنب الصغرى 37 31 85 40 أبو موسى 38 32 85 40 .

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