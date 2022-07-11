31 عاماً بلا مخالفات.. سالم الذيباني «السائق المثالي» بشرطة دبي

المصدر: البيان

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على مدار 31 عاماً، حافظ العريف سالم مسعد الذيباني من الإدارة العامة لأمن المؤسسات الوقائية والطوارئ بشرطة دبي، على سجله نظيفاً من أي مخالفات مرورية، حيث لم يتورط في حادث مروري، ولم يتعرض لأي غرامة مالية منذ حصوله على رخصة القيادة في عام 1991.

التحق العريف بشرطة دبي عام 1985، وقد أظهر دائمًا التفاني والالتزام والثقة عند قيامه بواجباته. سجل قيادته الواضح لا يعكس أي حادث أو غرامات صدرت ضده على مدار الـ 31 عامًا الماضية، مما يدل على قدر عالٍ من المسؤولية والاحتراف.

وكرم معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي العريف الذيباني لالتزامه اللافت بقانون المرور ومنحه وسام القائد العام للسائق المثالي خلال توليه قيادة شرطة دبي في- حفل توزيع جوائز التميز الرئاسي 2022.

وأعرب العريف الذيباني، عن سعادته البالغة بهذا التكريم، لافتاً إلى أنه منذ حصوله على رخصة القيادة في التاسع من يناير عام 1991 حرص على عدم مخالفة قوانين المرور لضمان سلامة الجميع بمن فيهم عائلته ونفسه.

وحث العريف الذيباني جميع سائقي السيارات على توخي الحذر الشديد أثناء القيادة والالتزام بحدود السرعة والامتناع عن استخدام هواتفهم ومراقبة الطريق لتجنب الحوادث ذات العواقب الخطيرة أو المميتة.

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