الطقس المتوقّع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:

الاثنين

الطقس: غائم جزئي إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار على بعض المناطق الداخلية وقد تمتد على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة مع السحب تكون مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً نهاراً خاصة مع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: غائم جزئي – احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً نهاراً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: صحو إلى غائم جزئي – احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار- ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

الطقس: حار وصحو إلى غائم جزئي – فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر مع احتمال سقوط أمطار وقد تمتد على بعض المناطق الداخلية.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: حار وصحو إلى غائم جزئي – فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً قد تمتد على بعض المناطق الداخلية بعد الظهر.

الرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة مع السحب تكون مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز