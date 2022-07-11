محمد بن زايد ومحمد بن راشد والحكام يعزون خادم الحرمين بوفاة تركي آل سعود

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة و سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

تعزية رئيس أنغولا

من جهة أخرى، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى جواو لورنسو رئيس جمهورية أنغولا في وفاة جوزيه إدواردو دوس سانتوس الرئيس الأنغولي السابق.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تعزية مماثلة إلى جواو لورنسو رئيس جمهورية أنغولا.

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