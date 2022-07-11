9858 أضحية تعاملت معها مقاصب دبي أول أيام العيد

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

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كشفت بلدية دبي عن أن إجمالي ذبائح الــــيــــوم الأول لــعــيــد الأضـحـى تجاوز الـ9858 ذبيحة، خضعت جميعها للفحص قبل وبعد الذبح، للتأكد من صلاحيتها، منها 4125 ذبيحة للأفراد، و2250 للجمعيات الخيرية، و1119 للملاحم و2364 عبر استخدام التطبيقات الذكية، مؤكدة الإقبال الكبير من المواطنين والمقيمين، وتوفير بدائل لتقليل حضور الجمهور للمقاصب.

وأكدت البلدية أنها وفرت 4 مقاصب رئيسة هي مقصب القصيص، ومقصب الليسيلي، ومقصب القوز، ومقصب حتا، مشيرة إلى تشغيل كافة الصالات في المقاصب للانتهاء من عمليات الذبح التي تجاوزت الـ300 رأس في الساعة الواحدة، ووجود أطباء بيطريين للكشف على الأضاحي قبل وبعد عملية الذبح لضمان تطبيق أفضل المعايير الصحيـة.

220 قصاباً وعاملاً

وأوضحت البلدية أنه تم الاستعانة بـ220 قصاباً وعاملاً إلى جانب 1039 موظفاً من البلدية خلال أيام العيد لضمان تسريع وتيرة العمل وتوفير الخدمات على مدار ساعات عمل المقاصب، والمتعلقة بالتشغيل والنظافة والتنظيم خلال تأدية هذه الشعيرة الإسلامية.

ونجحت خطة بلدية دبي ممثلة بإدارة خدمات الصحة العامة في الحد من الازدحام حيث سارت الأمور بسلاسة في كافة المقاصب، جراء عدة عوامل أهمها توفير عدد كبير من الموظفين والعاملين لاستيعاب الأعداد التي تحرص على الحضور في أول أيام العيد، علاوة على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فيما أسهمت خدمة حجز الأضاحي عبر التطبيقات الـ7 الذكية التي أعلنت عنها البلدية في الحد من عمليات الازدحام، حيث أتاحت للمشتركين طلب الأضاحي وحجزها قبل وأثناء أيام العيد وتوصيلها إلى المنازل دون الحاجة للحضور، لضمان توفير خدمات عالية الجودة تختصر الوقت والجهد وتخفف الضغط على المقاصب، ومن هذه التطبيقات تطبيق «المواشي»، «تركي للذبائح»، «شباب الفريج للذبائح»، «ذبائح الدار»، «العنود للذبائح»، «ذبائح الإمارات»، و«متجر تندر للحوم».

مواعيد العمل

وأفادت بلدية دبي بأن المقاصب تواصل عملها معلنة ساعات العمل في مقصب القصيص من الساعة 8 صباحاً حتى 4 مساءً، في ثاني وثالث أيام العيد، وحتى 6 مساءً في اليوم الرابع، فيما ستكون ساعات العمل في مقاصب القوز وحتا والليسيلي من الساعة 8 صباحاً حتى 4 مساءً خلال ثاني وثالث أيام العيد، ومن الساعة 7 صباحاً حتى 2 مساءً في اليوم الرابع من أيام العيد.

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