مسلخ سوق الشارقة للمواشي يستقبل 2468 ذبيحة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد عبدالله خلفان الشامسي مدير سوق الشارقة للمواشي أن إجمالي الذبائح التي تلقاها المسلخ التابع للسوق بلغ 2468 ذبيحة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

250 رأساً

وأضاف أن السعة الاستيعابية للمسلخ تبلغ 250 رأساً في الساعة من الماشية، كما يتكون من 3 خطوط يعمل عليها 55 قصاباً تحت إشراف 8 مراقبين واثنين من المشرفين، إضافة إلى 7 بيطريين لضمان سلامة وسير العمليات.

ولفت إلى أن عملية الذبح تسير بمراحل مبسطة، تبدأ بقدوم المستهلك للسوق، ومن ثم يختار ذبيحته ويسلمها للعاملين في المقصب، وينتظر في خيمة تم تخصيصها للمتعاملين مزودة بأحدث المواصفات. وأشار إلى أن المسلخ استقبل المتعاملين خلال عطلة العيد من الـ6 صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر، كما أن أسعار الذبح تكون للأبقار المتوسطة 40 درهماً و70 درهماً للأبقار والجمال الكبيرة .

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