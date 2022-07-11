مجلس دبا الحصن يستقبل الأهالي ويقدم فوالة العيد

المصدر: (دبا الحصن - البيان )

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استقبل مجلس مدينة دبا الحصن التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة في مقره وبمناسبة حلول أيام عيد الأضحى الأسر والأهالي، وجرى تقديم فوالة العيد للحضور بعد أخذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وفتح مجلس مدينة دبا الحصن أبوابه أمام المئات من المواطنين وأبنائهم من أهالي دبا الحصن والزائرين لها بعد أداء صلاة المغرب وجرى تقديم فوالة العيد بعد أن خصص مساء اليوم الأول لاستقبال الأسر وقام باستقبالهم محمد حسن سليمان الظهوري نائب رئيس مجلس مدينة دبا الحصن يرافقه أعضاء المجلس وأعيان مدينة دبا الحصن.

وتعد مبادرة فوالة العيد من إحدى العادات والتقاليد التي حرص المجلس على تنظيمها بدعوة الأهالي والعمل على إحياء تلك العادات من منطلق دوره الاجتماعي في تعزيز التقارب بين الأسر والعمل على تعزيز الترابط الاجتماعي خلال أيام العيد وإكساب الأسر وأطفالها العادات الإماراتية في استقبال عيد الأضحى فضلاً عن تنمية التواصل والتلاقي بين الجميع لنشر مظاهر العيد السعيد وأجوائه الاجتماعية. وأكد محمد الظهوري نائب رئيس مجلس مدينة دبا الحصن على أهمية قيام المجلس بدوره الاجتماعي مع أول أيام العيد وتخصيصه لاستقبال المواطنين والأسر وأطفالهم .

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