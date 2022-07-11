مشاريع مستدامة لتقليل الآثار البيئية للاستزراع السمكي بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أكد أحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة-أبوظبي، أن الهيئة تبنت العديد من المشاريع المستدامة لضمان استزراع الأحياء السمكية بطرق تقلل الضرر المحتمل على البيئة، حيث أطلقت مشروع إنشاء أقفاص بحرية لتربية الأسماك بمياه منطقة السلع، حيث سيتضمن المشروع القيام بمسح وتقييم لاختيار أنسب المواقع لإنشاء مشاريع الاستزراع، وإجراء دراسة هيدروديناميكية لتحديد التأثيرات البيئية المحتملة للمشروع، وإعداد دراسة جدوى لتحديد التكاليف التشغيلية والعوائد الاقتصادية لهذا النوع من المشاريع.

100 طن

وأوضح أن الهيئة خلال العام الجاري أطلقت أيضاً مشروعاً تجريبياً لاستزراع الأسماك في أقفاص بحرية بجزيرة دلما، والذي يستهدف استزراع الأسماك المحلية والمهمة اقتصادياً، مثل الهامور والقابط والشعري والصافي في ستة أقفاص بحرية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 طن سنوياً.

تعافٍ

وأشار إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى دعم وإجراء البحوث في مجال استزراع الأحياء المائية باستخدام تقنية الأقفاص في المياه المفتوحة، وإجراء الدراسات لاستزراع الأنواع المحلية من الأسماك المعرضة للاستنزاف لتخفيف الضغوط عليها، ودعم الأمن الغذائي وتوفير أغذية بحرية صحية مستدامة، كما أن تحديد الطاقة الإنتاجية لكل موقع مهم للتقليل من أي آثار سلبية قد تؤثر على البيئة البحرية نتيجة لتراكم المخلفات العضوية، إضافة إلى تحديد المدة الزمنية التي ستستغرقها البيئة للتعافي في حال إزالة الأقفاص من المواقع.

20 مليون درهم

وقال الهاشمي: إن القيمة الإجمالية الإنتاجية لمزارع الأحياء المائية تعتمد على الأنواع المستهدف استزراعها، وتشجع الهيئة استزراع أنواع الأسماك المحلية والمهمة اقتصادياً لتخفيف الضغط على المخزون السمكي وزيادة القيمة الإنتاجية، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لمنتجات مزارع الأحياء المائية في 2020 بنسبة 11%، وذلك بقيمة 20 مليون درهم مقارنةً بعام 2019، الذي بلغت القيمة الإجمالية لإنتاج مزارع الأحياء المائية فيه 18 مليون درهم.

مكاسب

وتعمل الهيئة ضمن إطار تنفيذ مبادرات سياسة الاستزراع المستدام للأحياء المائية على تشجيع ودعم القطاع الخاص والمستثمرين في هذا المجال لتحقيق رؤية الإمارة في إقامة قطاع يتسم بالتنافسـية والاستدامة في إمارة أبوظبي، مما يسـهم فــي تحقيق النمو الاقتصادي، والأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، وتحقيق مكاسب اقتصادية للمواطنين، مـن خلال توفيـر منتجـات غذائيـة بحريـة آمنـة وذات جودة عالية تلبي حاجة السـوق، باسـتخدام تقنيات مسـتدامة تحافـظ علـى التنـوع البيولوجـي وتضمن حماية النظم البيئية.

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