ضابط في شرطة دبي يسهم في تطوير 11 خدمة ويقدم 78 اقتراحاً

المصدر: (دبي - البيان)

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أشاد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي بالتميز الوظيفي للملازم أول مايد بن ساعد الكعبي رئيس قسم إسعاد المتعاملين في مركز شرطة المرقبات، وذلك نتيجة إسهامه في تطوير الخدمات وتقديم الاقتراحات، والمشاركة الفاعلة في الأعمال التطوعية، وفرق العمل.

واستطاع الملازم الكعبي المساهمة في تطوير 11 خدمة على مستوى شرطة دبي في مجال العمل الأمني والشرطي، وقدم 78 اقتراحاً مُطبقاً وتطوع لأكثر من 665 ساعة، وحصل على أفضل رئيس قسم خدمة المتعاملين لعام 2021، وأفضل منسق اقتراحات لعام 2020، وأفضل منسق للفرص التطوعية على مستوى القوة لعام 2021، إلى جانب مشاركته الفاعلة في 35 فريق عمل.

وأكمل الملازم أول الكعبي 6 سنوات في شرطة دبي وحصل خلالها على شهادة الماجستير في أمن الطيران ويستكمل دراسة الدكتوراه في التخطيط الاستراتيجي، وتدرج في مختلف الوظائف والمناصب وصولاً لرئيس قسم إسعاد المتعاملين في مركز شرطة المرقبات، وحصل على 22 وساماً و225 شهادة شكر وثناء.

وأكد الملازم الكعبي حرصه على التميز في أداء مهامه الوظيفية من خلال العمل على إسعاد متعاملي شرطة دبي، وتحقيق توجهات حكومة دبي في جعل إمارة دبي المدينة الأسعد في العالم، عبر توفير خدمات للمتعاملين وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية التي تحقق السعادة وجودة الحياة في المجتمع.

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