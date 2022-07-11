94.10 % نسبة سعادة المجتمع عن مبادرات «كهرباء دبي» في 2021

المصدر: دبي - البيان

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تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي، جهودها الحثيثة في خدمة المجتمع، وفق منهجية من العمل المؤسسي المتكامل، وفي إطار قيمها المؤسسية المتمثلة في: إسعاد المعنيين، والاستدامة، والابتكار، والتميز، والحوكمة الرشيدة. وقد أسهم ذلك في ارتفاع نسبة سعادة المجتمع عن الهيئة من 82 % في عام 2013، إلى 94.10 % في 2021.

جهود

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «لا يقتصر دور هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير خدمات الكهرباء والمياه، وفق أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية والتوافرية والجودة فقط، وإنما يشكل العمل المجتمعي جزءاً أساسياً من جهودها لتمكين المجتمع.

وتتعاون الهيئة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات، لدعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ضمن منظومة متكاملة، تشمل وضع الخطط، وإطلاق المبادرات والتطبيق والتقييم في إطار المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة (GRI)، بما يضمن استدامة النتائج.

كما نحرص على ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية، وثقافة العمل الإنساني، وروح التطوع بين موظفي الهيئة وأفراد المجتمع بشكل عام، الأمر الذي أسهم في تطوير مفهوم المسؤولية المجتمعية المؤسسية، ليكون أكثر شمولية وفعالية».

وأشار الطاير إلى أن الهيئة تركز على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتسعى لدعم المنظومة المتكاملة والمستدامة للعمل التطوعي في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، من خلال عملها المتواصل على إعلاء قيم التطوع والتلاحم المجتمعي بين المعنيين، وإطلاق ورعاية المبادرات الإنسانية والتطوعية الرائدة.

إنجازات

وأوضحت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة أطلقت 380 مبادرة مجتمعية بين عامي 2013 و2021، استفاد منها 36,514,842 شخصاً في دولة الإمارات وخارجها، وسجل موظفو وموظفات الهيئة 162,493 ساعة تطوعية خلال هذه الفترة.

وقالت: تُوّجت جهود الهيئة في العمل المجتمعي، بتحقيقها إنجازات مهمة، وحصولها على جوائز مرموقة في مجال المسؤولية المجتمعية على المستويين المحلي والعالمي. وفي عام 2015، كانت الهيئة أول مؤسسة حكومية في دبي تحصل شهادة (إم في أو 8000) في المسؤولية المجتمعية.

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