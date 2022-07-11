ملتقى يناقش تقديم أفضل الخدمات الطبية لموظفي شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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نظمت إدارة خدمات السفر وشؤون العلاج في الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، مُلتقى الموردين والشركاء العاملين في مجال تقديم الخدمات العلاجية لموظفي شرطة دبي، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك، وبحث تقديم أفضل الخدمات الطبية التي تساهم في تعزيز جاهزية العاملين في المجال الشرطي للقيام بواجبهم في حفظ الأمن والأمان وإسعاد المجتمع.

وألقى المقدم طبيب استشاري دكتور محمد محمود الحاج، مدير إدارة خدمات السفر وشؤون العلاج، كلمة خلال الملتقى الذي تم تنظيمه في نادي ضباط شرطة دبي، نقل فيها تحيات معالي الفريق عبدالله المري القائد العام لشرطة دبي، واللواء أحمد رفيع مساعد القائد لشؤون الإدارة، إلى كل الشركاء الاستراتيجيين العاملين في تقديم الخدمات العلاجية إلى موظفي شرطة دبي وذويهم.

وأشار المقدم الحاج إلى أن الملتقى يهدف إلى تحقيق أهداف الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي بتقديم خدمات علاجية راقية لمنتسبي شرطة دبي وذويهم وترجمتها على أرض الواقع، مشيداً بتعاون المستشفيات والمؤسسات الطبية المختلفة في بلورة جهود شرطة دبي الرامية إلى توفير أرقى الخدمات العلاجية لموظفيها وتنفيذ البرامج الصحية المتنوعة.

وناقش المشاركون في الملتقى سُبل ابتكار برامج تساهم في تقديم أفضل الخدمات الطبية إلى العاملين في شرطة دبي وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.

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