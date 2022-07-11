«الإمارات للخدمات الصحية» تستعرض 16 من مشاريع موظفيها

المصدر: دبي - البيان

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استعرضت إدارة الاتصال والتسويق في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 16 مشروعاً من مشاريع موظفي المؤسسة وذلك خلال تنظيمها معرضاً تحت شعار «عيدنا بمشاريعنا» في مقر المؤسسة، بهدف تعزيز محور السعادة والإيجابية في بيئة العمل، ودعم وتشجيع مشاريع الكوادر الوظيفية، وتحفيز ثقافة الابتكار والإبداع في بيئة العمل.

انطلق المعرض بحضور الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وعدنان الريامي مدير إدارة الموارد البشرية في المؤسسة، وراشد آل علي مدير إدارة الاتصال والتسويق، والدكتورة سارة الشايع مدير إدارة البيانات والإحصاء بالإنابة، ووحيد الملا مدير إدارة المرافق والخدمات الإدارية، والدكتور مبارك حسن مدير إدارة العقود والمشتريات، وأحمد السويدي مدير إدارة سعادة المتعاملين إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام والموظفين.

وهنأ راشد آل علي مدير إدارة الاتصال والتسويق في مؤسسة الإمارات للخدمات الموظفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مثمناً جهودهم ومشاركتهم بمشاريع متنوعة، حاثاً إياهم في الوقت ذاته على مواصلة الالتزام بأعلى درجات المهنية والكفاءة في تطبيق خطط واستراتيجيات المؤسسة، بهدف المساهمة بدور فعال في ترسيخ مكانة المؤسسة والارتقاء ببيئة العمل فيها.

وأضاف إن بيئة العمل تخطو خطوات نوعية ومتقدمة في مجال الإبداع الوظيفي، مشيراً إلى أن المؤسسة تواصل تطبيق برامجها التدريبية النوعية الهادفة إلى تمكين الموظفين والارتقاء بمهاراتهم وخبراتهم، منوهاً بأهمية توجيه جهودهم نحو تعزيز لغة الابتكار والإبداع، والحرص على التميز في تحقيق النتائج الملموسة التي تجعل المؤسسة في صدارة المساهمين بالتنمية الصحية المستدامة من أجل مواكبة مسيرة النمو والتطور.

ويأتي المعرض الذي نظمته المؤسسة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متماشياً مع خطط واستراتيجيات المؤسسة الهادفة إلى الارتقاء بمهارات وقدرات الكوادر الوطنية، وتعزيز البيئة التنافسية الإيجابية، وترسيخ مكانة المؤسسة كوجهة صحية ابتكارية، عبر إتاحة الفرصة لتصميم المشاريع النوعية.

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