مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل يتوسع في العين

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلن مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل، عن وضع حجر الأساس لتوسعات جديدة في مدينة العين، من خلال إضافة مبنى داخل حرم مستشفاه.

ويضيف المبنى الجديد في العين 13 غرفة للمرضى المنومين، و15 غرفة للعيادات الخارجية، وذلك إضافةً إلى السعة الحالية المرخصة، والتي تبلغ 96 سريراً. وقال عامر جانبيه رئيس استثمارات الرعاية الصحية في أمانات وعضو مجلس الإدارة لمركز كامبريج: إن كامبريدج هي الاستثمار الرئيس لمحفظة استثمارات أمانات بقطاع الرعاية الصحية، ويعد هذا التوسع دليلاً على التزامنا تجاه قطاع الرعاية الصحية في الإمارات بشكل عام، وأبوظبي بشكل خاص، ويُعتبر هذا المشروع واحداً من خطط النمو المستمرة، الهادفة إلى توسيع وجود مركز كامبريدج في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وقال الدكتور هاوارد بودولسكي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: لا نزال ملتزمين برؤيتنا بأن نكون المزود البارز لخدمات الرعاية الطبية وإعادة التأهيل، المصممة على أسس عالمية.

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