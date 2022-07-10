طقس الإمارات غداً..غائم جزئياً مع سقوط أمطار

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم بوجه عام ويتخلله بعض السحب الركامية خاصةً على بعض خاصةً على المناطق الشرقية والجنوبية وقد تمتد على بعض المناطق الساحلية مع سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

الخليج العربي: خفيف - متوسط قد يضطرب أحياناً مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:50 المد الثاني عند الساعة 22:39 الجزر الأول عند الساعة 15:35 الجزر الثاني عند الساعة 06:35.

بحر عمان: خفيف - متوسط قد يضطرب أحياناً مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:12 المد الثاني عند الساعة 18:39 الجزر الاول عند الساعة 13:29 والجزر الثاني عند الساعة 01:51.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:



المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 31 70 35

دبي 40 31 70 40

الشارقة 39 32 65 40

عجمان 38 30 75 40

أم القيوين 39 30 80 40

رأس الخيمة40 31 65 35

الفجيرة 35 31 75 55

العين 35 30 80 35

ليوا 35 30 75 35

الرويس 40 33 70 30

السلع 41 33 80 35

دلما 37 32 80 35

طنب الكبرى 35 32 85 35

طنب الصغرى 38 31 70 35

أبو موسى 37 31 85 35

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