رئيس الدولة ونائبه يهنئان الحاكم العام لكومنولث جزر البهاما بذكرى استقلال بلاده

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة كورنيليوس الفن سميث الحاكم العام لكومنولث جزر البهاما بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة كورنيليوس الفن سميث الحاكم العام لكومنولث جزر البهاما.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،برقية تهنئة مماثلة إلى معالي فيليب إدوارد ديفيس رئيس وزراء كومنولث جزر البهاما.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز