أبوظبي.. مجانية رسوم المواقف العامة والتعرفة المرورية "درب" أيام الأحد

المصدر: البيان

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أعلنت دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي عن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 2009 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي، واللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2017 بشأن التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي.

جاء ذلك انسجاماً مع القرار رقم (72) لسنة 2022، الصادر عن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بشأن تعديل أحكام القانون رقم (18) لسنة 2009 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي، والقانون رقم (17) لسنة 2017 بشأن التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي، حيث نص هذا القرار على تغيير موعد مجانية رسوم الوقوف في المواقف العامة بإمارة أبوظبي ورسوم نظام "درب" لتصبح في أيام الأحد بدلاً من الجمعة.

وتطبيقاً للقرار الجديد، أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن تعديل موعد احتساب رسوم الوقوف في المواقف العامة ورسوم نظام "درب" للتعرفة المرورية بالإمارة لتصبح من يوم الاثنين إلى السبت على أن تكون مجانية في أيام الأحد والعطلات الرسمية، وذلك بدءاً من 15 يوليو 2022.

يأتي ذلك تماشياً مع متطلبات قطاع النقل وبما يعزز انسيابية الحركة المرورية في أوقات الذروة خلال أيام الأسبوع، ويسهل تنقلات أفراد المجتمع ويرتقي بمستويات الأمن والسلامة على طرق الإمارة.

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