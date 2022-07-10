أمطار غزيرة ومتوسطة على العين وضواحيها

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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مع استمرار تشكل السحب الممطرة على عدد من المناطق الشرقية والشمالية، سقطت اليوم أمطار غزيرة على ملاقط والقوع وخطم الشكلة وصاغ في العين، وكانت متوسطة إلى خفيفة على جبل حفيت والظاهر وأم غافة وعدد من الجزر.

واستمر طقس اليوم غائما بوجه عام تخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، صاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة، وقد امتدت إلى المناطق الساحلية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وكانت الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا خاصة مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة، أدت إلى تدني الرؤية الأفقية في المناطق المكشوفة، وظل البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم الأحد غائما جزئيا الى غائم بوجه عام، يتخلله بعض السحب الركامية خاصة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية وقد تمتد على بعض المناطق الساحلية مع سقوط أمطار والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا خاصة مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة، وقد تصل سرعتها الى 40 كم في الساعة والبحر متوسط الموج قد يضطرب أحيانا مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وسُجلت أعلى درجة حرارة على الدولة أمس بواقع 41.7 درجة مئوية في سويحان بالعين عند الساعة 14:15 بتوقيت الإمارات، بينما سُجلت أقل درجة حرارة في جبل جيس بواقع 21.2 درجة عند منتصف الليل.

من جهة أخرى، سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد هزة بقوة 4.0 درجة ـ ريختر في جنوب إيران عند الساعة 00:28، الموافق 9 يوليو حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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