أمن المساكن حماية ذكية

المصدر: (نورا الأمير- شيرين فاروق- جميلة إسماعيل)

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يسهم تأمين المنازل في الحد من تعرضها للسرقة لا سيما خلال الإجازة الصيفية إلى جانب الالتزام بالنصائح والإرشادات الشرطية والأمنية لتعزيز مستويات الحماية للمساكن والممتلكات، وجاء برنامج أمن المساكن الذكي المتوفر عبر تطبيق وموقع شرطة دبي مجاناً، وخدمة «تواجدي» التابعة لوزارة الخارجية لحماية الممتلكات من السرقة خصوصاً وقت السفر.

مواطنون ومقيمون يتخذون وسائل وتدابير ضد سرقة منازلهم وقت السفر

عدم التواصل مع الشرطة والتسجيل في البرامج المخصصة للمساكن يعرض المسكن للسرقة

وأكدت جهات شرطية وأفراد مجتمع أن الوعي هو حصن لدرء المخاطر، وأن المسؤولية المجتمعية هي أحد الأعمدة الرئيسية، التي يقوم عليها الأمن الشامل، معتبرين تكامل الجهود مصدر قوة في مواجهة أي ظاهرة أو آفة سلبية، فيما دعت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي المواطنين والمقيمين للاشتراك في خدمة أمن المساكن، عبر خدمتها الذكية على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، وعبر موقع شرطة دبي على شبكة الإنترنت، وخدمة «تواجدي» التابعة لوزارة الخارجية.

وحدد العقيد عمر أحمد أبو الزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة 6 أسباب تؤدي إلى سرقة المنازل في فصل الصيف على وجه التحديد أبرزها: إهمال تأمين المساكن من قبل أصحابها وبصورة خاصة عند مغادرتهم وسفرهم للخارج، والمتمثلة في عدم إحكام إغلاق منافذ المنزل من أبواب ونوافذ وتركها مفتوحة، واستخدام أقفال زهيدة الثمن رديئة الصنع وهو ما يسهل عملية كسرها، ويتمثل السبب الثالث في ترك الخزائن التي تحتوي على عدد من المقتنيات الثمينة مفتوحة دون إقفال، وترك المركبات الفارهة أمام المنزل دون رقابة وغياب أجهزة الإنذار والمراقبة، وممارسات خاصة أخرى تؤدي في المحصلة إلى تعرض بعض البيوت للسرقة، منها ترك مفاتيح المنزل والمركبات والخزائن الخاصة لدى العمالة المساعدة، خلال فترة غياب السكان وتواجدهم خارج الدولة، وعدم التواصل مع الشرطة والتسجيل في البرامج المخصصة للمساكن، وهو ما يعرض المسكن لخطر السرقة، إضافة إلى تراكم الصحف والمجلات على البوابة، والتي تعتبر دليلاً واضحاً على خلو المنزل من السكان مع ضعف الإنارة.

خطط وتدابير وقائية

وأوضح العقيد الزود أن شرطة الشارقة تضع الخطط والتدابير الأمنية والوقائية لحماية المناطق السكنية بالإمارة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية وميدانية، تعمل على توجيه الجمهور بضرورة تأمين المنازل في حالة السفر، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، مشيراً إلى جهود الأجهزة الشرطية الكبيرة للحد من جرائم السرقة بكافة أشكالها، والتصدي لها، كما تطرق إلى الحملات والمبادرات التوعية التي تنفذها شرطة الشارقة ودورها الفاعل في تعزيز الوعي المجتمعي بالوقاية والسلامة العامة. والمسؤولية المجتمعية هي أحد الأعمدة الرئيسية التي يقوم عليها الأمن الشامل، فتكامل الجهود هو مصدر قوة في مواجهة أي ظاهرة أو آفة سلبية.

مسؤولية صاحب المسكن

وذكر مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة أن تأمين السكن قبل المغادرة أو السفر واتخاذ الإجراءات الوقائية هو واجب صاحب المنزل ودوره في المحافظة على ممتلكاته، بما يسهم في درء مخاطر السرقة، التي قد تحدث؛ واصفاً إياه بخط الدفاع الأول، ويأتي مكملاً لمهام رجال الشرطة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، والحد من الجريمة.

نصائح ومحاذير

ووجه العقيد الزود جملة من النصائح الهامة إلى أفراد المجتمع داعياً إياهم إلى التأكد من إحكام إغلاق النوافذ والمداخل وفتحات التكييف وفحص الأقفال والتأكد من سلامتها، وعدم ترك الخزائن التي يتم حفظ فيها المقتنيات الثمينة والمستندات الهامة دون إغلاقها، موجهاً بإيداع المجوهرات الثمينة والأموال بصناديق الأمانات بأحد البنوك أو أحد الأقارب، وعدم ترك المركبات الثمينة بالمسكن في حال الغياب المتكرر حفاظاً عليها من السرقة، مهيباً باستخدام أجهزة الإنذار بكافة صورها وكاميرات المراقبة وعدم ترك مفتاح المسكن أو المركبة أو الخزائن في متناول السائقين أو العمالة المساعدة، والإبلاغ عن أي تجمعات أو مظاهر سلبية يتم ملاحظتها في الأحياء السكنية، مشدداً على ضرورة عدم ترك المسكن وهو في حالة صيانة والسفر خارج الدولة والتسجيل في البرامج الشرطية المعتمدة لأمن المساكن، خلال فترة الصيف أو عند مغادرة المنزل لفترة طويلة.

«سافر مطمئن»

واستعرض العقيد عمر أحمد أبو الزود مبادرة: «سافر مطمئن» باعتبارها مبادرة أمنية وتوعوية، أطلقتها إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، لموظفيها بهدف رفع مستوى الوعي الأمني لدى الموظفين وذويهم في حال السفر أثناء العطلات.

والمبادرة تكمن في إرسال رسالة نصية للموظف عند منحه إجازة سنوية، وتتضمن عبارات توعوية برابط إلكتروني، يشمل موجزاً كاملاً للإرشادات والنصائح الواجب اتخاذها في الممتلكات والأشياء الثمنية، قبل مغادرة المنزل في حال قرر الموظف وذووه السفر خلال الإجازة، ومن هذه الإرشادات، «في حال سفرك!! احرص على التسجيل في خدمة «تواجدي» التابعة لوزارة الخارجية، تأكد من إحكام إغلاق المنزل قبل المغادرة، وقم بفحص الأقفال، واستخدم أجهزة الإنذار بكافة صورها وكاميرات المراقبة، احرص على وجود إنارة خارجية للمنزل في وضعية تشغيل، وتجنب وضع مفتاح المركبة مع مفاتيح المنزل، ولا تتركها في متناول العمالة المساعدة في المنزل، وذلك حفاظاً على ممتلكاتك من السرقة».

تطبيق مجاني

وقال المقدم راشد المعيني نائب مدير إدارة الحد من الجريمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي: إن برنامج أمن المساكن الذكي متوفر عبر تطبيق وموقع شرطة دبي مجاناً لأصحاب المنازل والفلل المسافرين الراغبين في تحصين منازلهم من السرقة أثناء سفرهم في العطلة الصيفية، منوهاً بأن التسجيل مفتوح طوال العام ويتطلب تعبئة استمارة بيانات ضرورية لتحقيق الهدف المرجو منه بعدم تعرض أي من المنازل المسجلة للسرقة.

وتابع: إن البرنامج يشهد تحديثات مستمرة، فيما سيجري التعاون مع شركات الاتصالات في الدولة لتركيب كاميرات حساسة وكاشفة ومربوطة بغرفة عمليات شرطة دبي، منها حساسات على الأسوار موصولة بأجهزة إنذار لمنع وقوع السرقة وكشف الجناة.

صفر سرقات

وقال المقدم المعيني: إن عدد المسجلين في البرنامج منذ عام 2017 حتى الآن بلغ 1670 طلباً، وإنه يتم العمل حالياً على دراسة موسعة لإتاحة الخدمة لكافة المقيمين على أرض الإمارات، وضم أصحاب الشقق وذلك بعد عقد العديد من الاجتماعات مع المطورين العقاريين وعدد من الجهات ذات الصلة في دبي، منوهاً بأن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية المتمثلة في إدارة الحد من الجريمة في شرطة دبي طورت خدمة «أمن المساكن»، بحيث تحمي المسجلين فيها على مدار 24 ساعة طوال العام على أن يراقب المالك مسكنه عبر الكاميرات وأجهزة الاستشعار والأنظمة الذكية.

وأضاف: إن الخدمة حققت أهدافها المتمثلة في القضاء على جرائم سرقة المنازل وتقليل فرص ارتكابها، وحماية المنازل، حيث سجلت صفر سرقات للجهات المسجلة، لافتاً إلى أنه بعد تحويل الخدمة إلى ذكية، يمكن للمالك مراقبة مسكنه وإشعار الشرطة في حال تبين له محاولة اختراق، من خلال استقباله لإشعار عبر هاتفه الذكي يفيد أن هناك محاولة اختراق للمسكن، ثم يُشعر أفراد الشرطة ليتم التوجه فوراً إلى مسكنه، مؤكداً أن فرق العمل في الخدمة تعمل وفق استراتيجية الحد من الجريمة.

ونوه المقدم المعيني بضرورة إبلاغ الشرطة بوجود عمالة مساعدة أو أي أقارب قد يترددون على المنزل أثناء فترة السفر بعد التسجيل في البرنامج، كذلك التأكد من أن أرقام الهواتف تعمل لتسهيل التواصل في حالة الطوارئ، أو تسجيل رقم شخص متواجد في الدولة للتواصل معه.

تدابير وقائية

وأكد عدد من المواطنين والمقيمين ضرورة اتخاذ جملة من التدابير التي تسهم في تعزيز وحماية أمن منازلهم وممتلكاتهم كتزويد المساكن بكاميرات المراقبة، وعدم ترك المقتنيات الثمينة في المنزل أثناء السفر، مشيدين في الوقت ذاته بجهود الشرطة في تكثف دورياتها الأمنية، خلال فصل الصيف.

ويقول علي محمد الكعبي: «يتحتم على الأسر التي تعتزم السفر لقضاء فترة الإجازة خارج الدولة توفير الحماية الكافية لمنازلها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وذلك من خلال إيداع الأموال والمقتنيات الثمينة مثل المجوهرات في البنوك، وعدم ترك المركبة خارج المنزل خلال فترة السفر لأنها تقدم مؤشراً واضحاً بعدم وجود أحد في المنزل ما يزيد من إمكانية تعرضه للسرقة أو لأي شكل من أشكال الاستغلال.

شراكة

واقترح محمد أحمد السويدي اشتراك الأسر في تطبيقات إلكترونية خاصة بحماية المساكن، تكون مزودة بأجهزة إنذار تكشف محاولات السرقة فور وقوعها، لمساعدة الشرطة على سرعة ضبط اللصوص، وأضاف السويدي، على المسافرين تأمين منازلهم بالشكل الصحيح، وعدم تركها دون حماية كافية.

وأشارت عدوة الهاجري إلى أهمية الالتزام بتوجيهات الجهات الشرطية الخاصة بتأمين المساكن قبل السفر، مستغربة من إهمال البعض تأمين بيوتهم أو اتخاذ أدنى سبل الوقاية، الأمر الذي يجعل المنزل عرضة للسرقة.

وتطرق سيف الرحمن أمير إلى دور وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في رفع سقف الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية وسبل تأمين منازلهم لتفويت الفرصة أمام ضعاف النفوس من سرقة ممتلكاتهم ومقتنياتهم الثمينة.

ويحرص قمبر محمد علي قبل السفر برفقة عائلته على استخدام وسائل الحماية اللازمة لمنزله، إلى جانب تجنبه ترك المقتنيات الثمينة، مؤكداً أهمية وجود كاميرات مراقبة منزلية لتفويت الفرصة أمام أي شخص دخول المنزل، مشدداً في الوقت ذاته على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، والعمل على تعزيز الجانب التثقيفي لدى أفراد المجتمع باعتبارهم المسؤولين بالدرجة الأولى عن تأمين وتحصين بيوتهم من السرقة، لا سيما خلال فترات الصيف التي يكثر فيها السفر.

نصائح لتأمين المنازل

1- تركيب كاميرات مراقبة وأجهزة استشعار ذكية لمراقبة المنازل على مدار الساعة

2- عدم ترك المقتنيات الثمينة والأموال في البيت خلال السفر وإيداعها أحد البنوك وصناديق الأمانات

3- المشاركة في برامج وتطبيقات تأمين المنازل كبرنامج أمن المساكن الذكي الذي توفره شرطة دبي

4- تأمين المنازل بالأقفال وعدم تركها غير مؤمنة

5- الابتعاد عن ترك المركبات أمام المنازل لفترات طويلة ما يعطي مؤشراً بعدم وجود أحد في المنزل

6- تفعيل دور وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في رفع سقف الوعي لدى أفراد المجتمع

7- الالتزام بتوجيهات الجهات الشرطية الخاصة بتأمين المساكن قبل السفر

8- عدم ترك مفتاح المسكن أو المركبة أو الخزائن في متناول السائقين أو العمالة المساعدة

9- الابتعاد عن إجراء أي صيانة منزلية أثناء السفر صيفاً

10- الإبلاغ عن أي أشخاص يثير تواجدهم في المنطقة الشكوك ودعم جهود الجهات الشرطية

11- الابتعاد عن الإعلان عن مواعيد السفر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

12- التأكد من عمل أرقام الهواتف المسجلة في النظام للتواصل في حالة الضرورة القصوى

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