حمدان ومكتوم بن محمد يؤديان صلاة العيد في مسجد زعبيل الكبير

المصدر: (دبي - البيان)

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أدى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، صلاة عيد الأضحى المبارك، في مسجد زعبيل الكبير بدبي، وإلى جانبه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الشيوخ والمسؤولين، وجمع من المصلين.

واستمع سمو ولي عهد دبي والمصلون، إلى خطبة عيد الأضحى، التي تناول فيها فضيلة الشيخ الدكتور عمر الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، وتهيئة المولى عز وجل لمواسم الطاعات، وتعظيم شأنها، ومضاعفة ثوابها، إلى أن بلغنا بفضله وكرمه عيد الأضحى المبارك، مطمئنين آمنين، ذاكرين شاكرين، لربنا حامدين.

خطبة

كما تطرقت الخطبة إلى أهمية الأضحية في التقرب إلى الله في هذه الأيام المباركة، وضرورة الإكثار من ذكر الله وشكره على نعمه، والثناء عليه وحمده، وإدخال المسلمين الفرح والسرور على أنفسهم وعلى إخوانهم، محافظين على قيمهم، متمسكين بأخلاقهم، معتزين بهويتهم وأصالتهم، محققين لتآلفهم وتراحمهم.

وفي ختام الخطبة، دعا فضيلة خطيب صلاة عيد الأضحى، الله العلي القدير، أن يحفظ دولة الإمارات قيادة وشعباً، وأن يعُم عليها الخير وسائر بلاد المسلمين والعالم، وأن ينعم على دولتنا وقيادتنا الرشيدة وشعبها الكريم بدوام التقدم والازدهار، مبتهلاً إلى المولى عزّ وجلّ، أن يديم على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، موفور الصحة والعافية، وأن يوفقه وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما فيه صالح الوطن والمواطن، وأن يديم على إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، نعمة الصحة، وأن يسدد خطاهم لما فيه خير البلاد والعباد.

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