الإدارة العامة لأمن المنافذ تطلع على جاهزية المنافذ البرية لعيد الأضحى

المصدر: أبوظبي - وام

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نفذت الإدارة العامة لأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ خطتها التفقدية للمنافذ البرية، عبر تنظيم عدد من الجولات الميدانية بهدف الاطلاع على جاهزيتها واستعداداتها للتعامل مع حركة العبور الكثيفة التي تشهدها خلال عيد الأضحى المبارك.

جاءت الزيارات التفقدية برئاسة محمد أحمد الكويتي مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ بالإنابة إلى عدد من المنافذ البرية في منطقة العين بإمارة أبوظبي، حيث اطلع على استعدادات كل من منفذي المضيف وخطم الشكلة، إلى جانب منفذي مزيد وهيلي البريين. وهنأ منتسبي الهيئة والشركاء الاستراتيجيين بعيد الأضحى المبارك، مثمناً دورهم وتفانيهم في تسهيل إجراءات المسافرين والعابرين، وتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات بما يضمن استمرارية الأعمال.

استعدادات

إلى ذلك، تفقد خليفة حمد الشامسي مدير إدارة المنافذ البرية بالإدارة العامة لأمن المنافذ في الهيئة منفذ الغويفات الحدودي، واطلع على استعدادات وجاهزية المنفذ لتسهيل إجراءات زوار الدولة ممن يخططون لقضاء عطلة العيد في دولة الإمارات العربية المتحدة، لاسيما التعرف إلى الخطط التشغيلية المعدة لاستقبال وفود الحجاج بعد أداء فريضة الحج والعودة إلى أرض الوطن لتعزيز مرونة الإجراءات المقدمة.

وخلال اللقاء قدم الشامسي التهاني بمناسبة العيد إلى منتسبي الهيئة وكافة العاملين لدى الجهات التشغيلية في المنفذ، كما استقبل وفداً من منفذ البطحاء السعودي الذي قَدِم للتهنئة بعيد الأضحى.

من جهة ثانية، زار عدد من قيادات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ منفذ رأس الدارة الحدودي بإمارة رأس الخيمة، ومكاتب الجهات التشغيلية في المنفذ لتهنئتهم بعيد الأضحى، في الوقت الذي قامت فيه وفود من موظفي الهيئة والجهات التشغيلية العاملة بالمنافذ البرية للدولة بزيارة المنافذ البرية لسلطنة عُمان للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

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