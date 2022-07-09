ولي عهد أم القيوين يتقبل التهاني بعيد الأضحى

المصدر: أم القيوين - وام

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استقبل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، عصر أمس، بقصر سمو الحاكم، جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر سمو الحاكم، لتقديم التهاني والتبريكات، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، من الشيخ فيصل بن صقر بن محمد القاسمي، متمنياً لسموه موفور الصحة والعافية.

كما تقبل سمو ولي عهد أم القيوين، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، ورجال الأعمال والتجار والمديرين التنفيذين للشركات والبنوك العاملة بالدولة، وجموع المواطنين وأبناء القبائل، والجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة.

تبريكات

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من كبار الضباط بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، وضباط الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بأم القيوين، وضباط الإدارة العامة للدفاع المدني بأم القيوين.. داعين المولى القدير، أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات وشعبها، بالخير والبركات، في ظل القيادة الرشيدة للدولة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالعزة والازدهار.

حضر الاستقبالات، الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الرقابة المالية بأم القيوين، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين، والشيخ على بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية بأم القيوين، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية بأم القيوين، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولى عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.

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