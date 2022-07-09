الحكام وأولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ يؤدون صلاة العيد ويتقبلون التهاني

المصدر: متابعة - البيان ووام

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أدى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وسمو نواب الحكام والشيوخ صباح أمس صلاة عيد الأضحى المبارك وتلقوا التهاني من الشيوخ والمسؤولين وأعيان البلاد وجموع المواطنين.

وأعرب المهنئون عن خالص التهاني والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين، العربية والإسلامية، بالخير والبركات.

وتفصيلاً، أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح أمس صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الشارقة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعدد من الشيوخ، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية.

وألقى الخطيب عبدالله منصور خطبة عيد الأضحى المبارك تناول فيها مآثر تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى في كل العبادات وفي الأعياد، وأهمية شكر النعم والاقتداء بسنة سيدنا محمد رسول الله والحرص على تربية الأبناء أفضل تربية.

وتناول في حديثه أهمية إعمال حسن الظن والنظرة الإيجابية والتفاؤل والانتماء للوطن والقيادة كموجهات عامة لحياة المسلم عملاً بقوله سبحانه وتعالى «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا»، إلى جانب التنافس في الأعمال الصالحة فيما ينفع الإنسان، لنفسه وأسرته ووطنه.

وتحدث الخطيب عن مسؤولية الفرد الصالح المسلم عن أهله وبيته، وضرورة حرصه على التربية الفاضلة وغرس قيم الفضيلة والخير والفطرة السليمة، حتى ينشأ الأبناء على حسن الخلق، إلى جانب الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والحمد والشكر للنعم، وبذلك ترتاح النفوس ويكثر الخير ويصُلح المجتمع.

ودعا في ختام خطبته بدوام السعادة والأمن والأمان على دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يحفظ الله قيادتها الرشيدة وشعبها، مترحماً على من رحلوا إلى رحمة الله، داعياً لهم بالرحمة والمغفرة وحسن الثواب.

واستقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في قصر البديع العامر.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة، من الشيوخ وكبار المسؤولين ومن كبار ضباط الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، ومن المواطنين وأبناء القبائل وأعيان البلاد والمسؤولين.

حضر الاستقبال كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعدد من الشيوخ، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية، وجموع المواطنين.

صلاة

كما أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع الشيخ راشد بن حميد النعيمي بعجمان.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو الحاكم للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو الحاكم والشيخ صقر بن راشد النعيمي والشيخ حميد بن عمار النعيمي والشيخ محمد بن علي النعيمي والشيخ سلطان بن علي النعيمي والشيخ اللواء سلطان بن عبدالله النعيمي قائد شرطة عجمان والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام شؤون المواطنين والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان الرياضي وعدد من الشيوخ ووجهاء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وأم المصلين فضيلة الشيخ حسين معين الحوسني، وألقى خطبة عيد الأضحى المبارك التي كانت بعنوان «الحمد لله كثيراً».. وقال إن هذا يوم مبارك من أيام الله تعالى تعظم فيه شعائر الله ويلهج الناس فيه بالتكبير والتحميد والتهليل والتمجيد فيه شعيرة الأضحية التي هي نسك عظيم.. وقال في الخطبة الحمد لله الذي هيأ لنا مواسم للطاعات عظم شأنها وضاعف ثوابها، فأكرمنا بالأيام العشر من ذي الحجة وبلغنا عيد الأضحى المبارك.. فبالحمد نستهل يومنا ونفتتح صلاتنا وبه نبدأ ونختم أعمالنا.. نحمده سبحانه.. كما حمده الأنبياء والمرسلون وعباده المؤمنون.

ودعا إلى الإكثار من حمد الله الحمد والثناء الحسن على الله عز وجل، لأنّ الله وحده هو المتصف بصفات الكمال وصفات الجلال اللازمة، والحمد من أفضل العبادات، فالعبد يثني على الخالق عز وجل بما هو أهل له، والله سبحانه وتعالى يحب الحمد، وعباده الحامدين، وأفضل الحمد هو توحيد الله عز وجل، بقول: «أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، تحيي وتميت، وأنت على كل شيء قدير».

ودعا فضيلته رب العزة أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، وتوجه إلى الله تعالى.. بأن يجعل بلدنا آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً ويديم الاستقرار عليه.. سائلاً المولى تعالى أن يرحم شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمة الله.

وبعد الانتهاء من شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك والخطبة تبادل صاحب السمو حاكم عجمان التهاني مع سمو ولي العهد وأنجاله، وتبادل سموهما التهاني مع الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد وأبناء الدولة والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.

استقبال

واستقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان صباح أمس، في قصر الزاهر بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، جموع المهنئين الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم عجمان التهاني بهذه المناسبة، من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد والمسؤولين.

وتبادل سموه كذلك التهاني والتبريكات مع شيوخ القبائل ووجهاء وأعيان البلاد وجموع من المواطنين ونخبة من الذين حضروا للسلام على سموه وتهنئته بهذه المناسبة المباركة، معبرين عن صادق التهاني والتبريكات لسموه بهذه المناسبة العزيزة على المسلمين، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى الإمارات وقيادتها وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، كما تقبل سموه التهاني من رؤساء ومديري المؤسسات الاتحادية والمحلية والهيئات في عجمان.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري في عجمان والشيخ صقر بن راشد النعيمي والشيخ حميد بن عمار النعيمي والشيخ محمد بن علي النعيمي والشيخ سلطان بن علي النعيمي والشيخ اللواء سلطان بن عبدالله النعيمي قائد شرطة عجمان والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام شؤون المواطنين والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان الرياضي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

كما أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صلاة عيد الأضحى بجامع الشيخ خليفة بن زايد الكبير بمنطقة الرفاعة برأس الخيمة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين، وجموع المواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وقال فضيلة الإمام في خطبته: «إن يوم العيد هو يوم فرح وسرور ومناسبة للتواد والتراحم والمحبة والاحترام بين الناس».

وتناول في خطبته الدروس والعظات والقيم السامية التي يدعو لها ديننا الحنيف، والتي يجب على كل مسلم أن يتمسك بها ليعم الخير وتسود المحبة، شاكراً الله عز وجل على نعمه التي لا تحصى ولا تعد.

ودعا فضيلته في ختام خطبته المولى عز وجل، أن يمن على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية، وأن يسدد خطى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.. وترحم فضيلته على المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيوخ المؤسسين، طيّب الله ثراهم وأسكنهم فسيح جناته.

إلى ذلك، أدى سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس بأم القيوين.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الرقابة المالية والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري بأم القيوين وكبار المسؤولين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية بالإمارة.

وأمّ المصلين الشيخ إبراهيم المنصوري الذي أوصى في خطبة العيد بتقوى الله حق التقوى ومراقبته في السر والعلانية والعمل بما يحب ويرضى الله، قائلاً: إن هذا اليوم يوم صلة وإحسان وبذل وإكرام نصل فيه أرحامنا، ونحسن إلى جيراننا ونوسع على أهلينا وندخل السرور على بيوتنا وننشر البهجة في مجتمعنا، ملتزمين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لننعم جميعاً بالصحة والعافية.

ودعا الخطيب الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ويحمي دولة الإمارات من كل مكروه، وأن يحفظ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ويوفقهم لما فيه خدمة شعبهم وإسعاده وخدمة الإسلام والمسلمين.

كما دعا الخطيب الله سبحانه وتعالى أن يرحم شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمة الله، وأن يرحم شهداء الوطن ويجزل مثوبتهم.

وعقب الصلاة تبادل سمو ولي عهد أم القيوين التهاني والتبريكات مع الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما أدى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مدينة العين.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين وعدد من المسؤولين.

واستمع سموه إلى خطبة العيد التي أكد خلالها الخطيب طالب محمد الشحي على أن ديننا الحنيف رغبنا أن ندخل الفرح والسرور على أنفسنا وعلى غيرنا محافظين على قيمنا متمسكين بأخلاقنا معتزين بهويتنا وأصالتنا حذرين من كل ما يؤثر على فطرتنا السليمة وعاداتنا القويمة، محققين بذلك تآلفاً وتراحماً وتعايشاً وتعارفاً.

وتوجه الخطيب إلى الله عز وجل بالحمد الذي هيأ لنا مواسم للطاعات عظم شأنها وضاعف ثوابها، فاكرمنا بالأيام العشر من ذي الحجة وبلغنا عيد الأضحى المبارك مطمئنين آمنين ذاكرين شاكرين لربنا حامدين.

وتوجه في ختام الخطبة بالدعاء إلى الله عز وجل بأن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها وأن يديم عليها الأمن والأمان والاستقرار.

وأدى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد المغيرة في مدينة المغيرة بمنطقة الظفرة.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموه.. الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وعدد من كبار المسؤولين وأعيان منطقة الظفرة وجمع من المصلين من المواطنين والمقيمين.

خطبة

وأم المصلين الخطيب عبدالله أحمد الحمادي، وألقى خطبة عيد الأضحى المبارك التي كانت بعنوان «الحمد لله كثيراً» وقال: إن الله سبحانه وتعالى هيأ لنا مواسم للطاعات وعظم شأنها وضاعف ثوابها، فأكرمنا بالأيام العشر من ذي الحجة وبلغنا عيد الأضحى المبارك مطمئنين آمنين ذاكرين شاكرين لربنا حامدين، فبالحمد نستهل يومنا ونفتتح صلاتنا، وبه نبدأ ونختم أعمالنا، فنحمده سبحانه كما حمده الأنبياء والمرسلون وعباده المؤمنون ونذكره كثيراً ونكبره تكبيراً.

وأضاف إن التقرب بالأضحية إلى الله في هذه الأيام المباركة سنة أبينا إبراهيم عليه السلام وهدي نبينا محمـد، فقد قال عليه الصلاة والسلام «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا».. داعياً إلى الإكثار في هذه الأيام من ذكر الله تعالى وشكره والثناء عليه وحمده، مشيراً إلى أن ديننا الحنيف رغبنا أن ندخل الفرح والسرور على أنفسنا وعلى غيرنا محافظين على قيمنا متمسكين بأخلاقنا، معتزين بهويتنا وأصالتنا، حذرين من كل ما يؤثر على فطرتنا السليمة وعاداتنا القويمة، محققين بذلك تآلفاً وتراحماً وتعايشاً وتعارفاً.

ودعا الخطيب الله العلي القدير أن يحفظ دولة الإمارات وصاحب السمو الشيخ محمـد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية ويحفظ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود.

كما توجه إلى الله تعالى أن يرحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمته ويدخلهم فسيح جناته، وأن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، ويرحم شهداء الوطن ويضاعف أجرهم ويرفع في الجنة درجتهم ويشفعهم في أهلهم.

وأطلق فريق الوحدات المساندة التابعة للقوات المسلحة ثلاث طلقات مدفعية ابتهاجاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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