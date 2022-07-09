الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم بوجه عام ويتخللها بعض السحب الركامية خاصةً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية يصاحبها سقوط امطار وقد تمتد على بعض المناطق الساحلية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:57 المد الثاني عند الساعة 21:46 والجزر الأول عند الساعة 14:22 الجزر الثاني عند الساعة 05:45.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:34 المد الثاني عند الساعة 08:12 والجزر الاول عند الساعة 12:16 والجزر الثاني عند الساعة 01:01.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 32 75 35

دبي 40 33 85 35

الشارقة 41 33 85 35

عجمان 39 32 85 40

أم القيوين 39 32 85 35

رأس الخيمة 40 33 75 35

الفجيرة 35 31 80 55

العين 38 30 70 30

ليوا 38 31 65 30

الرويس 41 33 70 35

السلع 40 32 75 35

دلما 38 32 80 50

طنب الكبرى 39 33 75 50

طنب الصغرى 39 33 75 50

أبو موسى 39 33 75 50 .

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