شرطة دبي تطلق مبادرة «أسعدتموني» لأبناء النزيلات

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي مبادرة «أسعدتموني» بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، لإدخال البهجة والسرور على قلوب أبناء النزيلات، بتوزيع كسوة العيد عليهم.

حضر إطلاق المبادرة، العميد عبد الرحمن خليفة الشاعر نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعقيد جميلة الزعابي مدير إدارة سجن النساء، وعدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين.

مبادرات

وقال العميد الشاعر: إن المبادرة تهدف إلى إسعاد أبناء النزيلات ضمن المبادرات الإنسانية التي تنفذها شرطة دبي انطلاقاً من دورها المجتمعي وحرصاً على تعزيز قيم التسامح والمحبة وإسعاد الأبناء في العيد من خلال توزيع الكسوة عليهم.

بدورها، قالت المقدم جميلة الزعابي إن إدارة السجن توفّر أجواء إيجابيّة ومريحة لأطفال النزيلات مع كل مستلزماتهم من المأكل المناسب والمشرب وفحوصات طبيّة دوريّة وتعليم في أساسيات القراءة والكتابة، مضيفة إن الإدارة حريصة على مشاركتهم الأفراح والمناسبات المختلفة، وإطلاق مبادرات عدّة تدخل الفرحة والبهجة لقلوب الأمهات والصغار، مؤكدة أن روح القانون هي السائدة في المكان، والركيزة التي يتم التعامل وفقها مع النزيلات وأطفالهن، وأن الأجواء السائدة أسريّة وأخويّة بالمقام الأول.

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