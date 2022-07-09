«دانة الإمارات» بأبوظبي يستقبل 3 مواليد جدد في أول ساعات العيد

المصدر: أبوظبي - البيان:

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استقبل مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، ثلاثة مواليد جدد خلال الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، هم ثلاث إناث.

وقال الدكتور مهيمن عبدالغني، المدير التنفيذي لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال: «ها نحن نحتفل بعيد الأضحى المبارك لعام 2022، مبتهجين بقدوم المواليد الجدد، ليرتفع عدد المواليد في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال إلى 29,153، منذ ولادة الطفل الأول في المستشفى في عام 2015، بينهم 15,184 مولوداً أنثى، و13,969 مولوداً ذكراً. وكان عدد المواليد المواطنين منهم 16,172 مولوداً جديداً».

وكانت العائلة الأولى التي احتفلت بمولودها الجديد، هي عائلة سلطان حسن الإماراتية. حيث ولدت المولودة بصحة جيدة، وأطلقوا عليها اسم دانة، وكان وزنها عند الولادة 2.14 كغم، وقد أبصرت النور في تمام الساعة 3:48 صباحاً، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال والدها: «لقد كانت ولادة طفلتنا دانة في أول أيام العيد، هدية رائعة لنا. إنها طفلتنا الثانية، وقد أدخلت الفرحة إلى قلوبنا، جعلها الله قرة أعيننا، ومن الأبناء الصالحين. نحمد الله بأنها ووالدتها بصحة جيدة. أود أن أشكر طاقم مستشفى دانة الإمارات، لرعايتهم المستمرة لزوجتي وطفلتي خلال هذه الفترة، حيث شهدنا تطبيق المعايير بحزم، وذلك لتعزيز سلامة المرضى في المستشفى».

كما أبصرت المولودة الثانية النور في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، في تمام الساعة 3:51 صباحاً من أول أيام عيد الأضحى المبارك، لعائلة أردنية. وقال والدها: «بمشيئة الله، ولدت طفلتنا في أول أيام العيد، وكان إخوتها ينتظرون يوم ولادتها بفارغ الصبر. إن ولادتها في هذا الوقت، أضفت الفرحة على العائلة في هذا اليوم المميز. ونحمد الله بأنها ووالدتها بصحة جيدة. وإن فرحتنا بالمناسبة مضاعفة في هذا اليوم المبارك».

فرحتان

أما ثالث مواليد عيد الأضحى المبارك في مستشفى دانة الإمارات في أبوظبي، فكان لأسرة مسلّم محمد الراشدي، والتي ولدت الساعة 7:09 صباحاً. وقال والدها: «نحن محظوظون حقاً، بأن مولودتنا قد أبصرت النور بأمان، وأصبحت الفرحة بالعيد فرحتَين، وبفضل الله، جاءت لتحتفل معنا بالعيد. نود أن نشكر جميع أفراد الطاقم الطبي، وطاقم التمريض في مستشفى دانة الإمارات، على الرعاية المتميزة التي تلقيناها، وكل عام وأنتم بخير».

وقامت إدارة المستشفى بتوزيع الزهور والحلويات على المرضى المقيمين في المستشفى، احتفالاً بعيد الأضحى المبارك.

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