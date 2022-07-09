حاكم عجمان يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ راشد بن حميد

المصدر: وام

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أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان صباح اليوم صلاة عيدالأضحى المبارك بجامع الشيخ راشد بن حميد النعيمي بعجمان.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب الحاكم للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم والشيخ صقر بن راشد النعيمي والشيخ حميد بن عمار النعيمي والشيخ محمد بن علي النعيمي والشيخ سلطان بن علي النعيمي والشيخ اللواء سلطان بن عبدالله النعيمي قائد شرطة عجمان والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء و الجمارك والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام شؤون المواطنين والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان الرياضي وعدد من الشيوخ ووجهاء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والاسلامية.

وأم المصلين فضيلة الشيخ حسين معين الحوسني، والقى خطبة عيد الأضحى المبارك التي كانت بعنوان " الحمد لله كثيراً " .. وقال إن هذا يوم مبارك من أيام الله تعالي تعظم فيه شعائر الله ويلهج الناس فيه بالتكبير والتحميد والتهليل والتمجيد فيه شعيرة الأضحية التي هي نسك عظيم ..وقال في الخطبة الحمد لله الذي هيأ لنا مواسم للطاعات عظم شأنها وضاعف ثوابها فأكرمنا بالأيام العشر من ذي الحجة وبلغنا عيدالأضحى المبارك .. فبالحمد نستهل يومنا ونفتتح صلاتنا وبه نبدأ ونختم أعمالنا .. نحمده سبحانه .. كما حمده الأنبياء والمرسلون وعبادهالمؤمنون.

ودعا إلى الاكثار من حمد الله الحمد و الثناء الحسن على الله عز وجل، لأنّ الله وحده هو المتصف بصفات الكمال وصفات الجلال اللازمة،والحمد من أفضل العبادات، فالعبد يثني على الخالق عز وجل بما هو أهل له، والله سبحانه وتعالى يحب الحمد، وعباده الحامدين، وأفضل االحمد هو توحيد الله عز وجل، بقول: "أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، تحيي وتميت، وأنت على كل شيء قدير".

وأكد الشيخ الحوسني في خطبة العيد ان الله يحفظ النعم بالحمد، فبالحمد تدوم النعم، وتعم البركة، وأكد أيضا ان ديننا الحنيف رغبنا في أن ندخل الفرح والسرور على أنفسنا وعلى غيرنا محافظين على قيمنا متمسكين بأخلاقنا معتزين بهويتنا وأصالتنا ..حذرين من كل ما يؤثر على فطرتنا السليمة وعاداتنا القويمة محققين بذلك تآلفا وتراحما وتعايشا وتعارفا.

ودعا فضيلته رب العزة أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها وتوجه الى الله تعالى .. بان يجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء ويديم الاستقرار عليه .. سائلا المولى تعالى أن يرحم شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمة الله.

واختتم فضيلته الخطبة بالصلاة على رسول الله وان يرحم شهداء الوطن الأبرار وأن ينزلهم منازل الاخيار وان يرفع درجاتهم في عليين مع النبيين والصديقين وان يجزي خير الجزاء أمهات الشهداء واباءهم وزوجاتهم واهليهم جميعا ويلهمهم الصبر والسلوان متمنيا من المولى العلي القدير أن يوفق قيادتنا الرشيدة إلى ما فيه خدمة الإسلام وخير البلاد والعباد وان يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمة الإسلامية بالخير والعزة والرفعة.

وبعد الانتهاء من شعائر صلاة عيد الاضحى المبارك والخطبة تبادل صاحب السمو حاكم عجمان التهاني مع سمو ولي العهد وأنجاله ، تبادل سموهما التهاني مع الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد وأبناء الدولة والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والاسلامية.

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