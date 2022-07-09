سلطان القاسمي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الشارقة

المصدر: وام

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أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الشارقة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الاحصاء والتنمية المجتمعية، وعدد من الشيوخ، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية.

وألقى الخطيب عبد الله منصور خطبة عيد الأضحى المبارك تناول فيها مآثر تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى في كافة العبادات وفي الأعياد، وأهمية شكر النعم والاقتداء بسنة سيدنا محمد رسول الله والحرص على تربية الأبناء أفضل تربية.

وتناول في حديثه أهمية إعمال حسن الظن والنظرة الإيجابية والتفاؤل والانتماء للوطن والقيادة كموجهات عامة لحياة المسلم عملاً بقوله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، إلى جانب التنافس في الأعمال الصالحة فيما ينفع الإنسان، لنفسه وأسرته ووطنه.

وتحدث الخطيب عن مسؤولية الفرد الصالح المسلم عن أهله وبيته، وضرورة حرصه على التربية الفاضلة وغرس قيم الفضيلة والخير والفطرة السليمة، حتى ينشأ الأبناء على حسن الخلق، إلى جانب الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والحمد والشكر للنعم وبذلك ترتاح النفوس ويكثر الخير ويصُلح المجتمع.

وأشار إلى ضرورة الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتعليم الأبناء على اتباعه والتقيد بآدابه عملاً بالسنة النبوية الشريفة، خاصة فيما يخص الأضحية وأهميتها، بالإضافة إلى التواصل والتراحم بين الأهل والأقارب والجيران خلال أيام العيد، وإدخال الفرحة والسرور عليهم.

ودعا في ختام خطبته بدوام السعادة والأمن والأمان على دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يحفظ الله قيادتها الرشيدة وشعبها، مترحماً على من رحلوا إلى رحمة الله داعياً لهم بالرحمة والمغفرة وحسن الثواب.

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