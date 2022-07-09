إماراتية وطفل من جزر القمر وباكستانية أول مواليد العيد بالشارقة

المصدر: البيان

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استقبل مستشفى إن أم سي رويال الشارقة صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك 3 مواليد، حيث ولد الطفل الأول، وهو: محمد حميد عبيدي لأبوين من جزر القمر، في الساعة التاسعة صباحا، وتمت الولادة بإشراف الدكتورة رباب حلمي استشاري أمراض النساء والتوليد

أما المولودة الثانية فهي الطفلة سارة خان لأبوين من الجنسية الباكستانية وتمت الولادة في تمام الساعة 3:01 صباح يوم 9 يوليو.

وأما المولودة الثالثة فكانت لأسرة إماراتية رزقت بالطفلة شهد إسماعيل المري، وتمت الولادة بإشراف الدكتورة سيلفاكوماري، استشاري أمراض النساء والتوليد.

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