حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة العيد في جامع الشيخ خليفة بن زايد الكبير

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

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يؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ خليفة بن زايد الكبير بمنطقة الرفاعة برأس الخيمة. ويؤدي الصلاة إلى جانب سموهما عدد من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية. ويستقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في مجلس الضيافة بخزام جموع المهنئين.

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