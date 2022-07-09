ولي عهد أم القيوين يؤدي صلاة العيد في مسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا

المصدر: (أم القيوين- وام)

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يؤدي سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس في أم القيوين. ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه عدد من الشيوخ والمسؤولين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين والمقيمين بأم القيوين.

ويستقبل سمو ولي عهد أم القيوين بقصر سمو الحاكم عصراً جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة بالدولة.

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