محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان قادة الدول العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم مزيداً من التقدم والرخاء وللأمة العربية والإسلامية دوام العزة والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية ورؤساء الوزراء.

وقال سموهما: «كل عام وشعبنا والشعوب العربية والإسلامية في خير ويديم على بلادنا الخير واليمن».

إلى ذلك، هنأ سموهما حكام الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها وجميع المسلمين بالمناسبة.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «أهنئ إخواني حكام الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها وجميع المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. وأدعو الله تعالى أن يديم على بلادنا الخير واليمن والبركات وعلى العالم السلام والأمان».

كما دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر «تويتر»: «في هذا اليوم العظيم.. يوم عرفة.. نسأل الله العظيم أن يتقبل حجاج بيت الله ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.. ونبارك لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية عيد الأضحى المبارك.. كل عام وشعبنا وجميع الشعوب العربية والإسلامية في خير وصحة.. وأمن وأمان.. كل عام وأنتم بخير».

اتصالات

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع كل من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة والملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وعبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة وقادة الدول الشقيقة عن تمنياتهم للجميع بالخير واليمن والبركات، سائلين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات والدول الشقيقة وشعوبها الرخاء والأمن والأمان وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع بالاستقرار والازدهار.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالين هاتفيين من شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية ويائير لابيد رئيس وزراء إسرائيل لتهنئة سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب رئيس وزراء باكستان ورئيس وزراء إسرائيل عن تمنياتهما لسموه دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والرفعة. من جانبه عبر سموه عن شكره وتقديره لشهباز شريف ويائير لابيد، متمنياً لبلديهما وشعبيهما دوام الخير والأمان والاستقرار وأن ينعم الله عز وجل على العالم أجمع بالأمان والسلام. كما هنأ سموه يائير لابيد بمناسبة توليه مهام رئيس وزراء إسرائيل متمنياً للعلاقات الثنائية بين البلدين مزيداً من التطور بما يخدم المصالح المتبادلة ويرسخ أسس السلام في المنطقة.

الحكام يهنئون

وهنأ أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة عن خالص تهانيهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات برقيات تهنئة بالمناسبة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، متمنين لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من التقدم والازدهار.

وهنأ سمو أولياء العهود ونواب الحكام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

محمد بن زايد:

› أهنئ إخواني حكام الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها وجميع المسلمين بالمناسبة

› أدام الله على بلادنا الخير واليمن والبركات وعلى العالم السلام والأمان

محمد بن راشد:

› نبارك لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية عيد الأضحى المبارك

› كل عام وشعبنا وجميع الشعوب العربية والإسلامية في خير وصحة وأمن وأمان

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