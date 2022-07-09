5 تطبيقات ذكية لشراء الأضحية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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تعد التطبيقات الذكية حلولاً جيدة لشراء وتسليم وتقطيع الذبائح، فهي توفر الوقت والجهد وتخفف من الازدحام، ويزداد الطلب على هذه التطبيقات في أبوظبي بعد إعلان بلدية مدينة أبوظبي أخيراً عن تخصيص المسلخ الآلي في منطقة الميناء لتنفيذ الطلبات عبر التطبيقات الذكية، وتنفيذ طلبات تجهيز الأضاحي لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

كما أعلنت البلدية عن جاهزية مسالخها لاستقبال الجمهور الراغب في الذبح من خلال المسلخ، وهي «مسلخ بني ياس، والوثبة، والشهامة» خلال عيد الأضحى المبارك من بعد صلاة العيد وحتى الساعة السابعة مساءً.

وتبرز تطبيقات «ذبيحتي، ذبائح الجزيرة، وذبائح الإمارات، وحلال، وحلال مزارعنا» تحت إشراف بلدية أبوظبي، لتوفر حلول ذكية وتسلم الذبيحة إلى المستهلك في خلال ساعات، وتتيح تحديد النوعية والسعر والوزن وطريقة التقطيع، ويتم توصيل الذبائح عبر هذه التطبيقات مجاناً.

كما تقوم المسالخ بتجهيز طلبات الجمهور وإيصالها إلى منازلهم، داعية أفراد المجتمع إلى أهمية الاعتماد على التطبيقات الذكية للاستفادة من الخدمات التي توفر لهم الراحة والخدمة المتكاملة، وفي الوقت ذاته تساهم هذه التطبيقات في رفع مستوى الوقاية من الاختلاط بالآخرين وتحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب.

ضمان

وتكمن فكرة التطبيق في شراء الذبائح من مزارع المواطنين، بالتعاون مع خدمة المزارعين التابعة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبالتالي ضمان لحم طازج وذي جودة عالية، كما يقدم التطبيق خدمة التبرع بالذبائح، بالتعاون مع برنامج حفظ النعمة التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتتبع هذه الخدمات الذكية إجراءات صارمة في التعامل مع منتجات اللحوم، لمنع التلوث، وضمان تحقيق شروط الصحة والسلامة العامة، حيث يخضع المنتج لرقابة بلدية أبوظبي.

التزام

وبخصوص الراغبين في الذبح من خلال المسلخ مباشرة فقد أكدت بلدية مدينة أبوظبي على أن مسالخ (بني ياس، والوثبة، والشهامة) جاهزة لاستقبال السادة المضحين وتقديم الخدمات من خلال انتظار المتعاملين في سياراتهم الخاصة وتطبيق نظام مسارات السيارات لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وعدم اختلاط الجمهور الكريم.

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