«خيرية أم القيوين» تطلق «بركة الدار»

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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أطلقت جمعية أم القيوين الخيرية، مبادرة «بركة الدار» لإسعاد كبار المواطنين، من خلال توزيع عيدية لهم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بناء على توجيهات الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية، حيث تم تخصيص 300 ألف درهم لـ 300 مواطن من كبار المواطنين، بواقع 1000 درهم لكل واحد منهم، وذلك بهدف إدخال البهجة والسرور في نفوس آبائنا المواطنين.

وأكد عيسى بولحيول مدير جمعية أم القيوين الخيرية، أن المبادرة تأتي لإدخال البهجة والسرور في نفوس كبار المواطنين، كما أنها تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، ومواكبة المناسبات العالمية بأنشطة وبرامج تحقق الغايات النبيلة والسعيدة للمستهدفين، مبيناً أن الجمعية تحرص دائماً على التفاعل مع كافة فئات المجتمع، وتثمين جهودهم، لا سيما فئة كبار المواطنين.

ممن كان لهم الدور الكبير والأثر المميز في تربية الأجيال، وتنشئتهم التنشئة الصحيحة، لافتاً إلى أن هناك دعماً سخياً يقدم للجمعية من الجهات الداعمة، ولعل أبرزها بنك دبي الإسلامي، الذي يعد أحد البوابات الرئيسة التي تحرص دائماً على دعم ومساندة العمل الإنساني والخيري.

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