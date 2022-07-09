حمدان بن محمد: إن قدرت أنك تبادر بالمكارم بادر

المصدر: دبي - البيان

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نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أبياتاً شعرية رائقة في رحاب يوم عرفة تتلمس عظيم الرحمة التي يسبغها الله تعالى على عباده المنيبين إليه الذين أدوا الصلاة والصيام وحجوا إلى بيت الله الحرام، داعياً سموه إلى المبادرة بالمكارم لأنها مفاتيح الرحمة. وقال سموه في أبياته الشعرية التي ألقاها بصوته العذب:

في رجاء عفوٍ من القادر عبيد القادر

صلت وصامت وجات البيت حج وعمرة

رحمة الله يا بشر ما هو بشيءٍ نادر

ننتهي عن ما نهانا ونتقيد بأمره

إن قدرت أنك تبادر بالمكارم بادر

ولا تقارن حر نار الله بحر الجمرة

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