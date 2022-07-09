في أبيات شعرية نشرها سموه بمناسبة يوم عرفة عبر «تويتر»

حمدان بن محمد: إن قدرت أنك تبادر بالمكارم بادر

Muslim worshippers and pilgrims (white) pray around the Kaaba at the Grand Mosque in Saudi Arabia's holy city of Mecca on July 6, 2022 during the annual Hajj pilgrimage. - One million fully vaccinated Muslims, including 850,000 from abroad, are allowed at this year's hajj in the city of Mecca, a big rise after two years of drastically curtailed numbers due to policies to stop the spread of infection. (Photo by AFP)

المصدر:
  • دبي - البيان
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نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أبياتاً شعرية رائقة في رحاب يوم عرفة تتلمس عظيم الرحمة التي يسبغها الله تعالى على عباده المنيبين إليه الذين أدوا الصلاة والصيام وحجوا إلى بيت الله الحرام، داعياً سموه إلى المبادرة بالمكارم لأنها مفاتيح الرحمة. وقال سموه في أبياته الشعرية التي ألقاها بصوته العذب:

في رجاء عفوٍ من القادر عبيد القادر

صلت وصامت وجات البيت حج وعمرة

رحمة الله يا بشر ما هو بشيءٍ نادر

ننتهي عن ما نهانا ونتقيد بأمره

إن قدرت أنك تبادر بالمكارم بادر

ولا تقارن حر نار الله بحر الجمرة

 

 

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