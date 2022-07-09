مواطنون لـ «البيان »: ملتزمون بالإجراءات الاحترازية خلال العيد

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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أكد عدد من المواطنين لـ «البيان» الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها خلال عيد الأضحى المبارك بهدف المحافظة على سلامة الجميع، إذ يجب التخلي عن عادة الاحتضان والتقبيل والمصافحة قدر الإمكان، ووضع الكمامات.

وقال محمد بن قطيش العامري: «يجب أن ندرك فعلياً ضرورة الالتزام بمصلحة الوطن التي هي فرض على كل مواطن، ومقيم على هذه الأرض، واتباع التوصيات والتعاليم، حيث تسعى قيادتنا الرشيدة وبكل ما تملك للحفاظ على أمننا، وصحتنا وسلامتنا والتفكير في المقابل بأن بيوتنا لا تخلو من فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الذين يجب حمايتهم من الإصابة من خلال تجنيبهم التجمعات، وخاصة في العيد مع ضرورة حثهم على البقاء في المنزل قدر الإمكان».

احتفال

وقال حسن المرزوقي إن الاحتفال بالعيد لا يعني مطلقاً التخلي عن الاستمرار الفعلي باتباع الإجراءات الاحترازية، بل ينبغي الاستمرار في التعاون مع الجهات المعنية في الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

تقاليد

وأكد شهاب أحمد الحوسني ضرورة التخلي عن العادات والتقاليد في عيد الأضحى مؤقتاً، من أجل الحفاظ على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم، وعدم التهاون في تنفيذ وتطبيق قرارات وقوانين الدولة الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

توجيهات

وقال سالم الرفاعي: «يتحتم على المواطنين والمقيمين على حد سواء الالتزام بتوجيهات الجهات المعنية، والتحلي بروح المسؤولية لمنع انتشار الوباء في البلاد، وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار لاسيما وأن التباعد الجسدي والاجتماعي والالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية في عيد الأضحى المبارك من شأنه أن يقلل ويقنن من عدد الإصابات بفيروس كورونا».

وأضاف: «لا بد أن نستمر في تطبيق شعار»ملتزمون يا وطن«بما يعكس ضمير الأفراد، وحرصهم على تحقيق السلامة العامة، وعدم تعريض المجتمع للخطر».

التزام

وقال حسن البلوشي: «نتمنى أن نقضي عيداً سعيداً وجميلاً وآمناً وذلك من دون التعرض للإصابة بالفيروس، أو حتى تعريض الآخرين من الأهل والأقارب والأصدقاء لخطر انتقال العدوى بالتقارب، وتبادل الزيارات».

وأضاف: «لذا يستلزم منا مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، والاحتياط للصحة والسلامة العامة، بمواصلة التباعد الجسدي، وتقنين الزيارات، وتجنب الاختلاط غير المقنن، والمهم أيضاً أن تتم عملية توزيع العيدية على الأطفال باستخدام البدائل الإلكترونية..نعم، يجب ألا نهدر بذلك جهود الدولة بصفوفها الأمامية، التي بذلت جهودها الرائدة في محاربة وباء كورونا».

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