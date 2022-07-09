اغتيال شينزو آبي يصدم العالم

المصدر: عواصم- البيان، وكالات

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نددت دول العالم باغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، أمس، وهو أطول رئيس وزراء ياباني بقاءً في سدة الحكم، ووصفت الحادث بـ«الصادم وغير المقبول».

وتعرض آبي لإطلاق نار وأصيب بجروح خطيرة خلال إلقاء خطاب في حملته الانتخابية، أمس، لينقل بعدها جواً على وجه السرعة إلى المستشفى. وبعد ساعات قليلة، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية وفاة آبي (67 عاماً) في مستشفى في مدينة كاشيهارا، حيث كان يتلقى العلاج.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إحساسه بـ:«الصدمة والغضب والحزن العميق»، مؤكداً أن هذه مأساة لليابان ولجميع من يعرفونه مضيفاً: «تقف الولايات المتحدة إلى جانب اليابان في لحظة الحزن هذه. أتقدم بتعازي العميقة لأسرته».

كما عبّر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن الأمل بأن يتم التعاطي مع القاتل الموقوف بسرعة وصرامة. وعن آبي قال ترامب: «كان رجلاً أحب بلاده الرائعة، اليابان، واعتز بها. سنفتقد شينزو آبي كثيراً».

ووصف الرئيس الأسبق باراك أوباما آبي بقوله: «صديقي وشريكي القديم»، مضيفاً أنه كان مخلصاً لبلده الذي خدمه، وللتحالف الاستثنائي بين الولايات المتحدة واليابان.

وأدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اغتيال آبي «الزعيم صاحب الرؤية»، وأكد خلال لقائه نظيريه الياباني والكوري الجنوبي على هامش اجتماع مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا أن آبي رفع العلاقات بين الولايات المتحدة واليابان إلى أعلى المستويات.

خسارة لا تعوض

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مقتل شينزو آبي «خسارة لا تعوض». وقال في برقية تعزية وجهها إلى والدة شينزو آبي وأرملته، حسب بيان الكرملين: «أتمنى لكم الشجاعة في مواجهة هذه الخسارة الفادحة التي لا يمكن تعويضها».

وأضاف أن «ذكريات جميلة لهذا الرجل الرائع ستبقى إلى الأبد في قلوب من عرفوه». وأشاد الكرملين بـ:«رجل وطني عظيم»، معرباً عن تعازيه العميقة للشعب الياباني. وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول أن اغتيال آبي «عمل إجرامي غير مقبول».

كما أكدت الصين قبل إعلان وفاة آبي، أنها صدمت للهجوم. وقال الناطق باسم وزارة خارجيتها تشاو ليجيان في مؤتمره الصحافي الدوري: «نراقب تطوّر الوضع ونأمل أن يتم إبعاده عن الخطر وأن يتعافى في أسرع وقت ممكن».

واستنكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في تغريدة «القتل الجبان والوحشي» لآبي الذي وصفته بأنه «ديمقراطي عظيم ومدافع عن نظام عالمي متعدد الأطراف، شكل الاعتداء عليه صدمة للعالم بأسره».

كما قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال: «لن أفهم أبداً القتل الوحشي لهذا الرجل العظيم. الأوروبيون يشاركون اليابان الحداد»، وأضاف أنه علم بوفاة آبي «بأسف عميق».

بدوره، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ في تغريدة أنه «صدم بعمق للجريمة الدنيئة» كما وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعازيه للشعب الياباني والحكومة معتبراً أن اليابان خسرت رئيس وزراء عظيماً، فيما أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ:«القيادة العالمية» لرئيس الوزراء الياباني السابق.

وقال: إنه «حزين جداً على آبي». كما أكد رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي في رسالة تعزية بوفاة شينزو آبي أن بلاده مصدومة بالهجوم المروّع الذي ضرب اليابان والنقاش الديمقراطي الحر فيها.المستشار الألماني أولاف شولتس قال في تغريدة: إنه «مصدوم وحزين». ووصف رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الهجوم بـ:«الجبان» وقال:

«إن أفكاره مع محبي آبي والشعب الياباني». من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: «أشعر بحزن عميق لخسارة صديقي آبي، في هجوم مسلح. أندد بالذين نفذوا هذا الهجوم المشين». كما قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعازيه لعائلة آبي.

تكريم هندي

أما رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي فأعلن عن يوم حداد وطني تكريماً لآبي. فيما غرد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي كاتباً: «أنباء صادمة من اليابان حول إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي».

تعاز

عربياً، عزّى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوفاة آبي. وقال: «لقد كان شينزو آبي صديقاً مخلصاً لمصر محباً لها داعماً لها في كلّ الأوقات والظروف، وشهدت علاقاتنا الثنائية في عهده تطوّراً غير مسبوق على جميع الأصعدة».

وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان عن تقديرها الكبير للدور المهم الذي قام به آبي خلال مسيرة عمله السياسي في تعزيز أواصر العلاقات المصرية اليابانية، والتي كان خلالها صديقاً وشريكاً داعماً لمصر.

وأعلنت الشرطة اليابانية في وقت سابق، أن المشتبه باغتيال آبي يدعى تيتسويا ياماغامي، وهو عاطل عن العمل ويبلغ 41 عاماً، واستخدم بندقية يدوية الصنع. وقال ضابط شرطة في منطقة نارا حيث وقعت عملية الاغتيال: «هذا ما أكده المشتبه فيه، وتوصلنا إلى أن البندقية مصنوعة يدوياً على ما يظهر بوضوح، علماً بأن تحليلاتنا مستمرة». وأضاف: «إن مطلق النار أقر باستهداف رئيس الوزراء الياباني السابق».

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