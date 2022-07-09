محمد بن زايد ومحمد بن راشد يعزيان رئيس وزراء اليابان في وفاة شينزو آبي

المصدر: أبوظبي ـ وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان في وفاة شينزو آبي رئيس وزراء اليابان السابق.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى اليابان الصديقة حكومة وشعباً في وفاة شينزو آبي رئيس الوزراء السابق وتعازيه وتضامنه مع أسرة الراحل في مصابهم.

مواساة

وقال سموه في بيان فيما يلي نصه: «تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الصديق شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني السابق إثر الاعتداء الغادر الذي استهدف حياته ونتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الشعب الياباني الصديق وعائلة الراحل الكريمة في مصابهم.. ونعرب عن تضامننا معهم في هذه الظروف الصعبة.

وأضاف سموه: كان شينزو آبي صديقاً مخلصاً لدولة الإمارات أسهم بدور فاعل في ترسيخ علاقات البلدين التي شهدت في عهده تطوراً وازدهاراً غير مسبوقين على جميع المستويات.. كما عمل الراحل على تعزيز دور بلاده في دعم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

استنكار

وتابع سموه: إننا إذ ندين هذا الهجوم الغادر الذي أودى بحياته.. نستنكر كل أشكال العنف وصوره.. ونؤكد أننا في دولة الإمارات لن ننسى جهوده المخلصة المقدرة في توثيق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وشعبيهما».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تعزية إلى فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان.

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