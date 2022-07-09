حمدان المزروعي: العيد مناسبة لتجديد العهد والولاء للقيادة

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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تقدم الدكتور حمدان المزروعي، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بالتهاني والتبريكات لقيادة الدولة الرشيدة ولشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، وللأمة الإسلامية قاطبة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما تقدم بالتهنئة بالعيد لمجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والكوادر الأكاديمية والإدارية والطلاب والمنتسبين للجامعة.

وقال الدكتور المزروعي: إن العيد مناسبة لتجديد العهد والولاء للقيادة الرشيدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها وتوفر له كل مقومات الحياة الكريمة، وتسعى دائماً لتحسين جودة الحياة وإسعاد شعبها، وأشار إلى أن العيد أيضاً فرصة لتعزيز مجالات التكافل والتراحم والتلاحم المجتمعي التي تسود مجتمع الإمارات، إلى جانب إحياء قيم الأخوة الإنسانية.

وأضاف: ما نعيشه اليوم في الإمارات من استقرار وأمن ونهضة وتنمية في كل المجالات، هو نتيجة لسياسات حكيمة وإرادة قوية ونهج سوي وقيادة أصبحت مضرباً للمثل في كل الدول بما تمتلكه من رؤية وعزيمة وأفكار رائدة وطموحة.

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