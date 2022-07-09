شرطة الشارقة تتسلم «القفاز الذكي»

المصدر: الشارقة - البيان

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تسلم العقيد طارق المدفع مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة الشارقة، بحضور الرائد عبدالرحيم الحمادي رئيس قسم الابتكار واستشراف المستقبل، والرائد سالم المزروعي مدير فرع مكافحة المخدرات في المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، «مشروع القفاز الذكي»، الخاص بتسهيل عملية التفتيش باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي،‏ وتقليل ‏الاختراقات في المناطق الأمنية، والذي قام بابتكاره (10) طالبات من كليات التقنية العليا بالشارقة.

وجاء مشروع «القفاز الذكي» ضمن «مبادرة الباحث المبتكر» التي أطلقها مركز بحوث شرطة الشارقة ‏لمؤسسات التعليم العالي بالإمارة، العام الماضي، ويتميز المشروع باستخدامه لتقنيات الذكاء الاصطناعي في ‏عمليات التفتيش، وكشف ‏المعادن، فهو مزود بحساس دقات وكاشف نبضات القلب، ويهدف إلى تسهيل ‏عملية التفتيش وتقليل ‏الاختراقات في المناطق الأمنية.

شكر

أعربت طالبات التقنية العليا بالشارقة عن شكرهن لشرطة الشارقة لإتاحة الفرصة وفتح باب المشاركة أمامهن، وخوض هذه التجربة في «مبادرة الباحث المبتكر»، التي تهدف إلى ترسيخ الوعي بأهمية الابتكار وتسخيره في خدمة المجتمع، وممارسة ثقافة الابتكار بين المؤسسات الحكومية والجهات التعليمية، الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانتهم كشباب فاعلين في المجتمع لمستقبل مشرق وآمن.

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