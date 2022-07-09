عبدالله المري: تكثيف الدوريات على الطرق وفي الأسواق

المصدر: دبي - البيان

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تقدمت القيادة العامة لشرطة دبي بأصدق التهاني وأجمل الأماني إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود وإلى كل المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات.

وبهذه المناسبة، أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، استعداد القيادة العامة لشرطة دبي لاستقبال عيد الأضحى من خلال تكثيف الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة وفي الأسواق والمناطق التجارية والأماكن التي تشهد ازدحاماً.

وحث معالي الفريق المري، كل أفراد الجمهور إلى اتباع إرشادات السلامة العامة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتعليمات الصادرة عن الجهات المُختصة بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي في المُصليات.

حذر

ودعا معاليه مُستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث المرورية، وتجنب المخالفات الخطرة كالسرعة الزائدة والقيادة بطيش وتهور والتجاوز من كتف الطريق من أجل عيد خالٍ من الحوادث المرورية خصوصاً الخطرة منها.

وأكد معاليه ضرورة إتباع الأنظمة والتعليمات التي تحرص شرطة دبي وشركائها على نشرها في كل الأمكنة والأوقات وعبر كل وسائل الإعلام، والتي تخص مستخدمي الطرق ومرتادي الشواطئ خلال إجازة عيد الأضحى، داعياً أولياء الأمور إلى عدم ترك أبنائهم يبتعدون عن أعينهم في المناطق العامة والطرقات.

كما ودعا معاليه أفراد الجمهور إلى التواصل والاتصال على مركز الاتصال 901 في الحالات غير الطارئة، معبراً عن أمانيه للجميع بالابتهاج وقضاء إجازة عيد سعيدة.

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