تعاون بين شرطتي عجمان والفجيرة

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبلت القيادة العامة لشرطة عجمان وفد القيادة العامة لشرطة الفجيرة الذي حضر للاطلاع على أفضل الممارسات والمبادرات التي ساهمت في حصول 3 من مراكز شرطة عجمان على تصنيف خمس نجوم، وذلك ضمن إطار تحقيق الريادة المؤسسية، وتعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة.

خدمات

واستقبل المقدم غيث خليفة الكعبي رئيس مركز شرطة المدينة الشامل الوفد الذي ترأسه المقدم سعيد عبيد اليماحي رئيس مركز شرطة الصناعية، بحضور عدد من ممثلي مراكز الشرطة الشاملة وفرق تطوير الخدمات في المراكز.

ورحب رئيس مركز شرطة المدينة الشامل بالوفد، وأثنى على زيارتهم وحرصهم على تبادل الخبرات، مؤكداً أن شرطة عجمان تحرص دائماً على تعزيز تعاونها وتبادل خبراتها مع شركائها في مختلف المجالات.

اطلاع

اطلع الوفد خلال الزيارة على أبرز الممارسات الناجحة في مجال إسعاد المتعاملين، والتسهيلات والخدمات المتميزة التي تقدمها مراكز الشرطة الشاملة للمتعاملين، شاكرين لشرطة عجمان تعاونها في تبادل الخبرات لتطوير العمل والارتقاء في جودة تقديم الخدمات، متمنين لهم مزيداً من التميز والريادة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز