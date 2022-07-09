منتسبو «ربع قرن» يحققون مراكز متقدمة بـ«تطبيقات الهواتف»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أحرز منتسبو مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين مراكز متقدمة في التصفيات النهائية لمسابقة وادي السيليكون لتطبيقات الهواتف الذكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت شعار «نمط حياة صحية» والتي نظمتها شركة «Geek Express» في مركز «Flat6 labs» في أبوظبي.

فقد تمكنت مريم الفيل منتسبة في سجايا فتيات الشارقة من الفوز في المسابقة عن تطبيقها الذكي بعنوان «Fit Rose» وهو تطبيق تحدي اللياقة البدنية الذي يقدم تمارين متنوعة لمدة 30 يوماً، ويشجع على ممارسة الرياضة البدنية بشكل مستمر، وبذلك حصلت على رحلة إلى وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية خلال أغسطس المقبل.

وفازت جواهر العامري منتسبة في أطفال الشارقة بجائزة أفضل تصميم عن تطبيقها الذكي بعنوان «Healthy lifestyle» والذي يقوم بحساب مؤشر كتلة الجسم ووضع برنامج غذائي مناسب.

تجدر الإشارة إلى أن المسابقة تقام بشكل سنوي للفئة العمرية من «8-15» سنة بهدف إكسابهم المهارات اللازمة التي تمكنهم من إنشاء تطبيقات الهواتف المحمولة الخاصة بهم باستخدام منصة تطوير التطبيقات «MIT».

منافسات

خاض منافسات المسابقة 25 من المتميزين في برنامج مبرمج القرن من بين 250 مشاركاً من 8 دول عربية تأهل منهم 4 منتسبين من بين 10 مشاركين إلى المرحلة النهائية من المسابقة.

جدير بالذكر أن برنامج مبرمج القرن تنظمه مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين ممثلة في مؤسساتها الأربع، أطفال الشارقة وسجايا فتيات الشارقة وناشئة الشارقة ومؤسسة الشارقة لتطوير القدرات للفئة العمرية من 31-8 سنة، بهدف خلق أجيال واعية بمتطلبات وظائف المستقبل، وتمكينهم من المتغيرات التقنية المتسارعة في سوق العمل والتطور التكنولوجي.

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