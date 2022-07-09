محمد بن راشد: يا مالك الملك بالرحمة تلاقيني

المصدر: دبي - البيان

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نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر وسم «ومضات قيادية» في حسابه على «إنستغرام» مقطع فيديو يتضمن بيتين من الشعر يتلوهما سموه بصوته يتضمنان مناجاة إلهية عذبة يقف خلالها سموه بين يدي جلال الله عز وجل في مشهد مكة المكرمة، التي تلألأت بمصابيح النور الرباني، وكأن الملائكة الكرام قد أحاطت بالمصلين من كل مكان، مصوراً حال جميع حجاج بيت الله الحرام الساعين إلى منبع النور، الراجين من مالك الملك تمام المغفرة والرحمة. وقال سموه شعراً:

لك جيت ساعي إلى مكة بوجداني

يا مالك الملك بالرحمة تلاقيني

وكانت مصابيح مكة نور رباني

كأن الملايك محيطة بالمصليني

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