«دبي الخيرية» تستحدث خدمات وتحدث موقعها الإلكتروني

المصدر: (دبي ـ رامي عايش)

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أعلنت جمعية دبي الخيرية تحديث موقعها الإلكتروني القائم، لتقديم طيف واسع من الخدمات الإلكترونية، والخصائص سهلة الاستخدام، وفق أرقى المعايير والمواصفات، خدمة لجمهورها من المتبرعين، والمستفيدين من برامجها ومشروعاتها المختلفة. وتقدم «دبي الخيرية» عبر موقعها الجديد، الذي تم تغييره من www.dubaicharity.ae إلى www.dubaicharity.org, باقة متنوعة من الخدمات الإلكترونية، توفر سهولة وصول المتبرعين

يتميز «الموقع» الجديد بسهولة وسرعة الوصول للمحتوى، ويوفر خدمة قبول التبرع بالعملات الرقمية والسداد بكل سهولة عن طريق بوابة حكومة دبي الذكية وجوجل باي وآبل باي، إضافة إلى خيار التحدث السريع على «واتس اب» الجمعية لخدمة العملاء للدعم السريع والرد على الاستفسارات واستقبال طلبات التبرعات وأخرى.

وبهذه المناسبة، قال خالد العلماء أمين السر العام للجمعية: "تحديث الموقع الإلكتروني للجمعية جاء باعتباره من أهم وسائل الاتصال مع المتبرعين والمستفيدين، ونتيجة عملية متواصلة ووفق خطة مدروسة تضمن سهولة التصفح للموقع من قبل مستخدميه والحصول على المعلومات المطلوبة بطريقة ميسرة. وأضاف: نطمح إلى تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية إلى مجتمعنا الواسع من المستخدمين والمتعاملين.

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