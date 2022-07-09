حجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي ينفرون من عرفات إلى مزدلفة

المصدر: دبي - البيان

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وصلت بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي فجر أمس 9 من ذي الحجة إلى جبل عرفات أرض المشاعر المقدسة ليؤدوا الركن الأكبر في الحج وهو الوقوف بعرفة، مهللين مكبرين وملبين لنداء ربهم، رافعين أكف الضراعة، علت أصواتهم وامتزجت دموعهم وابتحت حناجرهم «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريكَ لك لبيك» وسط أجواء إيمانية حفتها الرحمة والسكينة والمغفرة راجين العفو والمغفرة والرحمة من وجه ربهم الكريم.

وقال هلال الفيلي المسؤول الإعلامي للبعثة، إن جميع حجاج دبي بخير والحمد لله ويتمتعون بصحة وسلامة وعافية، واستعدادهم الروحي والبدني في أداء المناسك وسط متابعة حثيثة من طاقم البعثة في أرض المشاعر المقدسة.

وأشار الفيلي بأن حجاج دبي سينفرون بعد غروب شمس عرفة إلى المبيت في مشعر مزدلفة، حيث يتم إلقاء محاضرة تثقيفية لتوعية الحجيج بباقي المناسك في مزدلفة ومن ثم يتوجهون صباح أول يوم عيد الأضحى المبارك لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي بإذن الله ثم طواف الإفاضة.

ووجه مروان الشحي رئيس بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي الشكر والتقدير لمكتب شؤون حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة على الجهود المبذولة لخدمة حجاج الدولة بصفة عامة، وإلى حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة على الجهود الاستثنائية المبذولة لخدمة حجاج ضيوف الرحمن.

جدير بالذكر أن بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وتضم البعثة الرسمية للحج عدد 70 حاجاً من موظفي حكومة دبي وممن لم يسبق لهم أداء فريضة الحج.

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